Rýsuje se odchod? Vztah švédského beka a Toronta se prý opotřeboval

Odehrálo se jen pár zápasů a v kuloárech se začínají objevovat jména, která by mohla měnit adresu. Jedním takovým je Švéd Timothy Liljegren, kterému se prý Toronto omrzelo. Maple Leafs ale s případnou výměnou nehodlají spěchat.

Faktem ale je, že napětí mezi oběma stranami za poslední týdny roste, alespoň to uvedl novinář Elliotte Friedman.

„Torontu v této situaci nabádá k trpělivosti. Maple Leafs jednoduše říkají, že není důvod, proč by za ně nemohl ještě hrát,“ vysvětloval Friedman. „Nicméně je to pětadvacetiletý hráč, chce hrát. Myslím, že by rád byl v týmu, kde může hrát.“

O pětadvacetiletém Liljegrenovi a jeho odchodu se mluví od doby, co se propadl v týmové hierarchii. V této sezoně ještě za Leafs neodehrál ani minutu.

Začátkem tohoto týdne Friedman informoval, že tým zkouší, zda se za obránce nenajde nějaká výměna, protože jeho nedostatečná herní vytíženost a místo na okraji sestavy není něco, s čím by byl spokojen.

„Tak různě už se snažili pracovat na tom, aby se něco dohodlo, a jindy zase nebyli nadšení, když se tato informace dostala ven. Koneckonců si myslím, že mu řekli, že by potenciálně za Maple Leafs ještě mohl hrát,“ dodal Friedman.

Toronto se v létě hodně zaměřilo na obránce a do svých řad získalo Chrise Taneva, Olivera Ekmana-Larssona a Janiho Hakanpääho, což Liljegrena odsunulo na nižší pozice. Aby toho nebylo málo, v očích trenérů je před ním také Conor Timmins.

Paradoxní je, že Leafs nedávno vyjednali s Liljegrenem novou smlouvu, podepsali s ním dvouletou smlouvu na 6 milionů dolarů a učinili z něj čtvrtého nejlépe placeného obránce v týmu podle ročního průměru.

Podobné informace má i David Pagnotta z The Fourth Period, jenř uvedl, že Liljegren sice nepodal oficiální žádost o výměnu, ale je otevřený výměně a Maple Leafs si uvědomují, že by uvítal změnu prostředí a možnost hrát jinde.

A kde? Většina příspěvků ze zámoří se shoduje na Pittsburghu. Prezident hokejových operací a generální manažer Kyle Dubas byl součástí vedení Maple Leafs, které obránce draftovalo, a byl GM farmy, která v roce 2018 vyhrála Calder Cup a v níž působil i Liljegren.

