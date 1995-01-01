Rychlý vývoj u poctivého vojáka. Texier po ukončení smlouvy našel nový domov za pár hodin

24. listopadu 10:00David Zlomek
Alexandre Texier potřeboval nový začátek a získal jej rychleji, než kdokoli očekával. Sotva St. Louis Blues oznámili, že s francouzským útočníkem ukončují smlouvu, agent Dan Milstein okamžitě potvrdil jeho další krok: přesun do Montrealu. Canadiens následně potvrdili, že Texier podepsal roční kontrakt v hodnotě 1 milionu dolarů, platný do konce sezony.
Že právě Montreal bude jeho cílem, nebyla úplná náhoda. O Texiera měl dlouhodobě zájem klub, který hledal cenově dostupné, energické posily do spodních formací. Mluvilo se i o zájmu Ottawy, nicméně Canadiens jednali nejrychleji a využili příležitosti posílit svůj bottom-six o hráče, který se v NHL už několikrát ukázal jako užitečný, když dostal správnou roli.
Texierův odchod ze St. Louis však nebyl běžný. Poté, co odmítl nastoupit do AHL, bylo jasné, že vztah mezi ním a klubem je u konce.
Blues, kteří za něj v roce 2024 zaplatili jen čtvrté kolo draftu a následně mu dali dvouletou smlouvu na 2,1 milionu ročně, nakonec nezískali žádnou protihodnotu. Texier byl vnímán jako možná chytrá sázka na hráče, jenž měl za sebou 20bodovou sezonu v Columbusu a solidní potenciál pro třetí lajnu. Jenže ani jedna strana nedokázala najít způsob, jak spolupracovat.
Zranění, výkony pod očekáváním a postupné ustoupení sestavy udělaly své. Texier odehrál loni jen 31 zápasů a letos se jeho pozice v St. Louis zhoršovala. Ztratil nejen důvěru trenérského štábu, ale i roli, která mu v NHL dávala smysl.
Montreal mu tak nabízí přesně to, co Blues už dát nedokázali. Tedy definovanou roli, prostor pro obnovení sebevědomí a šanci opět přispívat ve svých nejsilnějších herních aspektech. Canadiens zároveň potřebují stabilizovat čtvrtý útok a přidat více rychlosti a flexibility. Texierův profil do těchto plánů zapadá dokonale
