Rychlý odchod? Canucks s Millerem nikam nespěchají

Co se výměn týče, měl patřit Vancouver po otevření trhu s volnými hráči mezi nejaktivnější celky. Hlasitě se hovořilo o tom, že by působiště mohl změnit Brock Boeser i J. T. Miller. Zatímco prvně jmenovaný podepsal tříletý kontrakt, o budoucnosti druhého se stále spekuluje.

Situace je totiž jasná, J. T. Miller vstupuje do posledního roku své smlouvy. Před Vancouverem stojí velké rozhodnutí. Buď se s Millerem domluví na nové spolupráci, nebo najde obchodního partnera. Otázkou je, jestli výměna přijde nyní, nebo až při uzávěrce přestupů.

První možnost se zdá jako nejméně pravděpodobná. Canucks mají už teď problémy s platovým stropem a je jasné, že Miller bude chtít obří smlouvu.

Má za sebou nejproduktivnější ročník, pouhopouhý bodík ho dělil od dorovnání stobodové hranice. S nadsázkou by se dalo říct, že na něm stála celá ofenziva Vancouveru.

Dá se tak pochopit, že vedení Kosatek nekývne na každou nabídku a je ochotné čekat. „Pokud se nám nepodaří domluvit se na podpisu, jednoduše počkáme na tu nejlepší nabídku,“ potvrdil Jim Rutherford, prezident hokejových operací Canucks.

Dobře ale ví, že čekat nelze do nekonečna. Pak by také nemusel dostat vůbec nic. „Je jasné, že jakmile se začne blížit uzávěrka přestupů, začneme být netrpěliví,“ čelí realitě. „Jestli ho do té doby nebudeme mít pod smlouvou, bude muset jít. Do té doby nás ale nic netlačí.“

Blízko údajně byla dohoda s Islanders. Všechno se blížilo ke zdárnému konci, na draftu se však něco pokazilo. Místo Millera tak Islanders v trejdu získali Romanova z Montrealu. Výměna prý ztroskotala na tom, že Vancouveru nestačil třináctý výběr, chtěl víc.

Islanders to tedy nejsou. Kam povedou Millerovy další kroky?

