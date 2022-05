Rychlý konec? Kuemper by měl nahradit Francouze

Vypadá to, že působení českého brankáře Pavla Francouze v play-off mělo pouze epizodní roli. Poté, co se nešťastně zranila jednička Darcey Kuemper, musel do brány český borec. Favorizovaný tým dvakrát dovedl k vítězství, avšak vypadá to, že v dalším kole obsadí pozici jedničky opět jeho kolega.

Byl to opravdu nešťastný moment. Když Ryan Johansen, útočník Nashvillu, projížděl kolem Kuempera, zavadil mu hokejkou o helmu tak nešikovně, že se špička hole dotkla oka. A bylo vymalováno.

Nepříjemné zranění vyřadilo Kuempera nejen ze zápasu, ale nakonec i z celé série. Dle jeho slov je ale nyní v pořádku a Colorado počítá s tím, že do prvního zápasu semifinále konference nastoupí jako jednička.

„Vlastně jsem ani nevěděl, co se stalo, dokud jsem to neviděl ze záznamu,“ popisoval Kuemper. „Stalo se to strašně rychle. Vždycky je to nepříjemné, když jde o oči, ale měl jsem štěstí, že se mi nic horšího nestalo.“

Aby se Avalanche udrželi ve formě, pochopitelně trénovali. Kuemper se posledních dvou tréninků bez problémů zúčastnil. A to v plné palbě, nikdo mu nedával žádné úlevy. Vypadá to tedy, že po zranění není ani stopy.

„Už abych zase hrál,“ zněl natěšeně. „Jestli je některá část sezony, kterou nechcete vynechat, je to play-off. Chybí mi ten řev publika. Už aby to bylo.“

Jsou to dobré zprávy pro Colorado, o něco horší pro české fanoušky a Pavla Francouze samotného. Šanci, kterou dostal, totiž využil. A nastoupit doprostřed zápasu play-off není nic lehkého!

„To je pro nás pozitivní. Ať už si vybereme jakéhokoliv gólmana, bude jasné, že je ve formě a stoprocentně připraven,“ dodal trenér Bednar.

Obecně se však čeká, že Avalanche vsadí na Kuempera. Série se St. Louis začíná na ledě Colorada v noci na středu.

