Rychlovský po první sezoně v zámoří: Mám trochu rozpačité dojmy. V Americe to chodí jinak

8. září 5:14Vladimír Vykoukal
Před loňskou sezónou odcházel Jakub Rychlovský do NHL v pozici nejlepšího střelce extraligy. Z více nabídek nakonec přijal tu ze slavného Detroitu a vyrazil se porvat o vysněné místo v nejlepší lize světa. Jenže úvodní ročník mu nevyšel podle představ, kvůli zranění totiž odehrál jen polovinu sezóny na farmě v AHL. „Byla to skvělá zkušenost a rozhodně bych ji nevyměnil. Upřímně to ale bylo tvrdé setkání s realitou,” svěřil se v rozhovoru pro klubový web Bílých Tygrů Liberec.
Rychlovský se před loňskou sezonou zúčastnil přípravného kempu v Detroitu, po němž byl hned poslán na farmu. „Ze začátku mi trvalo, než jsem se do toho dostal. V Americe to chodí jinak. Možná jsem zpočátku moc hledal chyby v sobě, než abych se přes to přenesl a tolik nad tím nepřemýšlel. Člověk může podávat výkony, se kterými je opravdu spokojený, ale pak rozhodnou věci, které nemá šanci ovlivnit. Nemá cenu se v tom babrat. Po novém roce jsem se zranil, musel na operaci, a to mi ukončilo sezonu. Dojmy jsou tedy takové rozpačité. Vím, že jsem nehrál svůj nejlepší hokej.”
Rodák z Vrchlabí strávil celou svou mládežnickou kariéru v Česku, zvyknout si tedy musel i na časté cestování. „Bylo to extrémně náročné. Některé zápasy končily třeba v jedenáct večer, my pak nasedli do autobusu a jeli pět hodin do jiného města. Tam byl ještě třeba časový posun a večer jsme od sedmi hráli zápas. Tělo bylo kolikrát zmatené a nevědělo, jestli je ráno nebo večer. Jsou to takové malé detaily, které se pak nasčítaly. To, že moje tělo nebylo zvyklé na takto náročný program, mohlo být jeden z důvodů, proč nakonec došlo k tomu zranění.”
Rychlovský nakonec stihl odehrát 38 zápasů, v nichž si připsal osm kanadských bodů. Jeho tým Grand Rapids Griffins se nakonec dostal do play-off, kde ale v osmifinále vypadl proti Texasu. „V šatně byla dobrá atmosféra, ale na ledě je cítit, že v AHL to funguje trochu jinak. Každý se chce zviditelnit a dostat se do NHL. Není to úplně do očí bijící, ale občas vidíte, že spoluhráč raději vystřelí z rohu, než aby vám přihrál do slotu. Nezbývá než se s tím naučit žít a brát ty situace trošku víc na sebe.”
Bojovný útočník se ovšem svého snu nevzdává a brzy zase odletí do Ameriky, aby se v Detroitu ještě porval o svou šanci. „Nastavil jsem se tak, že nemám co ztratit. Chci hlavně podat dobré výkony na kempu, půjdu den po dni. Na posezónním rozhovoru mi řekli, ať se na kemp připravím tak, jak minule, že jsem vloni vypadal dobře. Jenže já pak odehrál jen jeden přípravný zápas. Člověka napadá, jestli vám říkají pravdu. Každopádně se budu soustředit hlavně sám na sebe a budu bojovat.”
„Trochu jsem i po tom zranění změnil přípravu. Během léta jsem v Praze chodil s klukama z NHL, na ledě jsem trávil čas s Radkem Dudou, kde byla výborná parta kluků ze zámoří. Začal jsem pracovat se sportovním psychologem, což by mohl další střípek, díky kterému posunu svou kariéru. Jsem připraven se o to porvat. Asi mě na začátku sezony nemine farma, ale může se stát cokoliv. Organizace Detroitu slaví 100 let od svého založení, takže bude na vedení velký tlak, aby se po letech udělalo play-off. Kdo bude podávat nejlepší výkony, ten bude hrát,” uzavírá Jakub Rychlovský.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.