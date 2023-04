Rychlé vypadnutí Jets? Jsem znechucen, držím to v sobě od února, běsnil trenér

Winnipeg sice vyhrál první utkání série s Vegas, nicméně bylo to také poslední vítězství, které soubor Ricka Bownesse zapsal. Golden Knights vyhráli další čtyři zápasy a radují se z postupu. Po posledním zápase si pak trenér na tiskové konferenci nebral servítky.

Je otázkou, jestli se tomu vůbec dá říct tisková konference. Bowness přišel, řekl pár slov, novináři položili dvě otázky – a šlo se domů.

Chvíli to vypadalo, že se k Bownessovi nedostane ani jedna otázka, nakonec však přišla. „Obecné myšlenky? Jsem teď strašně zklamaný a znechucený,“ řekl naplno. „To jsou moje myšlenky.“

Odkud to znechucení přichází, zněl další dotaz.

„Žádná odezva od týmu, když se nedaří,“ vystřelil hned. „Ale je to stejný bordel jako v únoru. Jakmile jsme začali bojovat o první místo a týmy po nás šly, neměli jsme žádnou odezvu. Stejně jako v této sérii. Jejich lepší hráči byli lepší než ti naši o tolik, že to ani nebylo těsně.“

Bowness zmínil únor. Tedy období, kdy se z Winnipegu ze štiky ligy stával odpadlík, který ke konci základní části musel těžce bojovat o to, aby se play off vůbec zúčastnil.

„Začalo to už v lednu, v únoru. Musí tam být ta odezva, tým musí cítit hrdost. Když věci nejdou tak, jak byste si představovali, musí tam být něco, co to změní,“ lamentoval.

Kromě absence chuti hrát a bojovat chybělo i několik klíčových hráčů. Do posledního zápasu se sice vrátil Nikolaj Ehlers, nicméně vůbec nehrál třeba Cole Perfetti, zranění byli i Mark Scheifele či Josh Morrissey.

Nicméně Bowness se k tomu vůbec nevracel, naopak sportovně přiznal prohru. „Zasloužili si vyhrát. Byli lepší v základní části i v play off,“ dodal na konci své krátké tiskové konference.

Budoucnost Jets bude velmi zajímavá, a to i proto, že Bowness má smlouvu ještě na další dvě sezony.

