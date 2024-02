Rychle sjednat smlouvu? Nespěchám na to, říká Reinhart. Na Floridě chce zůstat

Kometa tohoto ročníku? Jednoznačně Sam Reinhart. Ten se v létě může těšit ne velký pytel s dolary, čeká ho totiž podpis nové smlouvy. Ten ještě nepřichází, nicméně na setkání hvězd řekl, že jednání o smlouvě s Floridou probíhají dobře a útočník nemá problém s tím, že by proces trval déle.

"Nemám žádný problém s tím, že to ještě není hotovo. Oni určitě také ne," řekl Reinhart. "Obě strany jsou spokojeny s tím, kde se nacházíme. Cíl, na který se soustředíme, je jasný. Podpis smlouvy jím není, chceme vyhrát Stanley Cup."

Dokud ale není pero na papíře, je možné cokoliv. Reinhart se může stát 1. července nechráněným volným hráčem a vyzkoušet, jakou hodnotu má na trhu.

Reinhart, který je v poslední sezóně tříletého kontraktu, má v této sezoně na kontě 62 bodů (37 gólů, 25 asistencí) ve 49 zápasech. V minulém ročníku, kdy Panthers postoupili do finále Stanley Cupu, kde v pěti zápasech podlehli Golden Knights, zaznamenal 13 bodů v 21 zápasech play off.

Svou platnost v play off prokázal, teď ukazuje výjimečný střelecký um. Reinhart je s 37 góly druhý v NHL za Austonem Matthewsem a s devíti vítěznými góly se dělí o prvenství v lize s Eliasem Petterssonem.

"Je vynikající. Je to opravdový talent," řekl brankář Floridy Sergej Bobrovskij. "Dokáže skórovat odkudkoli, je lídrem. Do hry navíc vnáší inteligenci. Nejenže dává góly, ale umí také bránit. Je také velmi spolehlivý v oslabení, obecně je velmi chytrý a jsem za něj moc rád, že má takovou sezónu."

Kromě toho má Reinhart v této sezoně na kontě 20 přesilovkových gólů, což je nejvíce v NHL. "Myslím, že to jen vypovídá o tom, jaká je naše přesilovka, co se snažíme dělat," řekl skromně Reinhart.

Z uplynulých řádků jde cítit, že Reinhart na nic nespěchá. Nemá proč. Ví, že dostane balík, ať už to bude kdekoliv. On sám by ale rád zůstal a na Floridě podepsal dlouholetý pakt.

"Všichni víme, jak na tom jsme, co chceme a jsme spokojeni s tím, jak to probíhá. Takže mě to v žádném případě nerozptyluje," pokrčil rameny.

Share on Google+