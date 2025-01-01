Rvu se o flek: Zvládne Ivan Ivan navázat na loňský skvělý start?

25. září 18:26Jakub Ťoupek
Útočník Ivan Ivan se do NHL prosadil už loni na podzim. Výrazně mu v tom pomohla četná zranění, která jej vymrštila do prvního týmu, dokonce i do přesilových her. A v prvním týmu si vůbec nevedl špatně, za Avalanche odehrál 40 zápasů, ve kterých dal pět branek, připsal si osm bodů a přispíval i dobrým napadáním a důrazem. Ve 23 letech má za sebou také sezonu a půl ve farmářském celku Eagles a je připravený se usadit v NHL natrvalo.
Přesně před rokem trápila jednoho z velkých favoritů na zisk Stanley Cupu velká marodka. Na velmi špatném startu se podepsala také brankářská dvojice, která byla hned v prvních měsících vytrejdována. Zajímavým hráčem celku z Denveru se ale stal jeden nenápadný člen čtvrté formace. Ivan Ivan drží také zajímavý rekord. Byl totiž prvním hráčem NHL se stejným jménem i příjmením.
Nakonec se mu povedlo odehrát krásných 40 utkání. Přelom roku strávil pendlováním mezi farmou a hlavním týmem, nakonec se s ním počítalo právě na farmě. I to bylo pro něj důležité téma především z psychické stránky věci. „Jde o to, jak zvládat ten přechod, nedělat si šílené cíle. A taky o tom, jak docílit konzistence, nastavení v hlavě, aby člověk podával stabilní výkony,“ komentoval práci s mentálním koučem.
I on sám poté přiznal, že NHL je úplně jiný level než farma. „Ze začátku jsem to zvládal sám, musím říct, že jsem v tomhle docela silný. Ale jak jsou pak zápasy NHL obden, tak už to bylo těžší a začalo mi to padat na hlavu. Tak jsem se domluvil, že po sezoně na tom začneme pracovat s odborníkem,“ dodal Ivan.
Letos by se mohl naplno usadit právě na centru čtvrté formace, kde se pro něj otevřelo místo. „Někomu jdu vzít práci. Chci se udržet v týmu a udělat si stabilní jméno v NHL," hlásal před začátkem kempu. Své místo měl v loňské sezóně i na přesilovkách, kde se většinou ocital v druhé speciální formaci. Tam ale letos nejspíš místo nebude.
Následující sezóna tak pro něj bude určující. Ve většině predikcí točících se kolem kádru Avalanche přitom do prvního mužstva patří. Situace je jiná než před rokem. Tehdy se dostal do sestavy především proto, že Colorado mělo na startu sezony řadu zraněných hráčů. Artturi Lehkonen, Valerij Ničuškin, Jonathan Drouin, ti všichni Jaredu Bednarovi chyběli.
Po jejich návratu na něj místo nezbylo a putoval na farmu do American Hockey League, kde strávil druhou polovinu sezony. Letos ale kádr Avalanche, především ve třetím a čtvrtém útoku, tak našlapaný není a místo pro českého dravce by mělo být k dispozici. Důležitá bude pro rodáka z Ostravy příprava.
„Zaměřil jsem se na všechno, abych byl komplexní. Ale hodně jsem se soustředil na mentální stránku hokeje. Pracoval jsem hodně s hlavou, abych dokázal být víc konzistentní a celou sezonu vydržel v dobrých výkonech," popisuje.
Ivana čeká důležitý rok, ve kterém hraje o svůj další kontrakt a stálou roli mezi těmi nejlepšími, kdo ví, když se mu zadaří, mohl by se i například podívat na olympiádu. V létě si již vyzkoušel neformální trénink dospělé reprezentace, se kterou má první zkušenost.
