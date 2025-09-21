Rvu se o flek: Může být Matěj Blümel náhradou za Jakea DeBruska?

23. září 11:30Jiří Lacina
Každý rok stojí za to sledovat kempy, jak si povedou čeští hráči na hraně sestavy? Bohužel jich je aktuálně asi víc než těch, co mají pevnou jistotu. Jednou z největších nadějí je rozhodně Matěj Blümel, který si v létě coby volný hráč z deseti nabídek vybral Boston.
Přichází s vizitkou nejlepšího střelce American Hockey League. A vírou, že v Bostonu se pro něj najde místo. Útok Bruins je vybrakovaný, za dva – tři roky se změnil k nepoznání. Přítomnost nejlepšího Čecha za mořem Davida Pastrňáka může být drobnou výhodou.
Blümel nebyl jen nejlepším kanonýrem AHL, byl také jejím nejaktivnějším střelcem. 274 vyslaných puků na soupeřovy brankáře bylo nejvíc v lize. Alex Steeves se 220 pokusy byl čtvrtý. Oba nyní bojují o místo ve stejném přípravném kempu.
AHL shot leaders last season— Jack Studley (@jackstudley13) September 21, 2025

1. Matej Blumel (274)
V létě poctivě dřel s Radkem Dudou. Trenér Marco Sturm ho zná, trénoval proti němu v AHL. Upozornil, že NHL je tvrdší a nemilosrdnější. „Tady nebude mít na všechno tolik času, jako v AHL,“ říká nový kouč Bruins.
Boston se loni trápil na přesilovce. Právě tady by mohl Blümel pomoct. V přípravě nastupuje ve druhé přesilovkové formaci. Pokud si povede dobře, není vyloučen přesun do elitní pětky.
Podle některých komentářů v klubu doufají, že by mohl nahradit Jakea DeBruska. Borce, který dával v Bostonu 25 i 27 gólů za sezónu. Loni ve Vancouveru dokonce 28.
Takový cíl je asi pro Blümela zatím moc smělý, podstatné bude se chytit, pravidelně hrát a aspoň občas ukázat nebezpečnost své střely. V AHL dosáhl úrovně Václava Prospala, Jiřího Hudlera nebo Patrika Augusty. Všichni dokázali vést produktivitu nebo patřit k nejlepším střelcům farmářské ligy.
Třeba Augusta se v NHL nikdy neprosadil. Hudler se v AHL pořádně natrápil, než přesvědčil Mikea Babcocka, že si zaslouží šanci. Nakonec z toho byla velmi dobrá kariéra v nejslavnější lize.
