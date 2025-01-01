Rvu se o flek: Jan Jeník si říká o místo v sestavě Ottawy

1. října 15:00Jiří Lacina
Pokud je replika „rvu se o flek“ především metaforou, parafrází pro boj českých hráčů na hraně sestavy, Jan Jeník v úterý předvedl, jak má takový boj vypadat. Našemu slovnímu spojení dal naprosto explicitní rozměr.
Bývalý hokejista Liberce usiluje o NHL od roku 2018. Tehdy si ho Arizona zamluvila ve třetím kole draftu (65. celkem). Dva roky po draftu ještě strávil mezi juniory, načež následoval přesun na farmu. Ten prokládá příležitostnými straty v NHL.
První šanci dostal v sezóně 2020-21, celkem nasbíral v lize lig zatím 24 zápasů (4+2). Loni v létě ho vyměnili do Ottawy. Před začátkem přípravného kempu byl zmiňován jako jeden z těch, co se musí předvést. Zabojovat o flek.
Úterní přípravný zápas mezi Ottawou a Montrealem nabídl hodně fyzické hry. Dailyfaceooff ho komentuje slovy: „Kdo říkal, že na přípravě nezáleží?“ Hostující Canadiens vyhráli 5:0, rozdáno bylo celkem 152 trestných minut. A právě Jeník se nechal vidět.
V trochu nudnější první třetině padla jedna branka. Jan Jeník se dostal do první rvačky, kde se utkal s Florianem Xhekajem. Ve druhém dějství se intenzita duelu zvýšila. Na trestnou šli Arber Xhekaj, Nick Cousins a Oliver Kapanen. Po gólech Patrika Laineho a Alexandra Carriera se začalo přiostřovat.
Ve druhé části nabídli borci divákům dvě bitky. Za Canadiens se prali Jayden Struble a Xhekaj starší, za Senators Jeník a Zack MacEwen za Sens. Oba týmy dohromady inkasovaly 69 trestných minut. Ve třetí třetině se na ledě jiskřilo znovu. K vidění bylo několik rvaček, padaly tresty za hrubost a nesportovní chování.
V počtu trestných minut vedli u Habs Arber Xhekaj (21), Struble (15) a Florian Xhekaj (10), zatímco Sens měli nejaktivnější hráče v osobách MacEwena (23), Jeníka (20), Hodgsona (17), Sebranga (17) a Cousinse (14).
Jan Jeník má v Ottawě roční dvoucestnou smlouvu, do kempu nastupoval v konkurenci 52 hráčů. Loni v AHL nasbíral 29 bodů (12+17) v 52 zápasech. Za Ottawu nastoupil dvakrát. V přípravě aktuálně naskakoval s Dylanem Hodgsonem a Zackem MacEwenem a svým fyzickým hokejem si podle komentátorů říká o místo ve čtvrté lajně Sens.
Montreal a Ottawa se spolu znovu utkají ve čtvrtek.
