Rvu se o flek: Dostane David Tomášek prostor vedle hvězdného McDavida?

David Tomášek se po skvělých sezónách ve Švédsku rozhodl, že vyzkouší prorazit do nejlepší hokejové ligy světa. Největší smysl mu dávala nabídka Edmontonu, se kterým podepsal roční jednocestný kontrakt s hodnotou 1,2 milionu dolarů. A právě Edmonton z jeho střeleckých schopností může těžit.
Do zámoří nejde jako žádný mladík, nýbrž už jako zkušený harcovník, který je v devětadvaceti letech v nejlepším hokejovém věku. Pořád je však na samém začátku své cesty, přesto už David Tomášek stihl udělat dojem. A to pořádný.
„Nejsem překvapený, že byl nejproduktivnějším hráčem švédské ligy. A vedle našeho kapitána vypadal velmi dobře," pravil generální manažer Edmonton Oilers Stan Bowman po prvních trénincích a zkušebních zápasech.
Tomášek, který po příchodu z Färjestadu bojuje o místo v kádru dvojnásobných finalistů Stanley Cupu, totiž načal kemp vedle nejlepšího hokejisty současnosti Connora McDavida. Rodákovi z Prahy pomohlo i to, že elitní střelec Zach Hyman stále po zranění bruslí individuálně, česká posila se však rozhodně neztratila.
„Velký chlap, výborný střelec. Jakmile se dostal ke střele, tak prakticky pokaždé skóroval. Takový talent nemá každý," ocenil McDavid. S Tomáškem ale před sezónou experti nepočítali vůbec do základní sestavy. Po dvou sezónách na severu ale přišel jasně nastaven – buď NHL nebo nic. Bowman ale naznačil, že by se mohl pohybovat i vedle německé superstar Leona Draisaitla.
Tomášek dokáže zahrát i ve středu útočných řad, po jeho zapojení do přípravy se s ním ale počítá spíše na křídlo, právě vedle jednoho z elitních hráčů současného hokeje. „Náturou je spíš víc centr, ale může hrát i křídlo. Zároveň je pravák a pravorukých středních útočníků moc nemáme," uvedl o Tomáškovi generální manažer. „Ale také by mohl nastupovat na křídle vedle někoho z našich elitních centrů. Uvidíme, jak vše bude vypadat v průběhu příštích dvou týdnů."
Mistr světa z roku 2024 ale nezaujal jen svým ofenzivním talentem. Do oka Edmontonu padl i díky své univerzálnosti, a také díky skvělé statistice +-. Právě v tomto odvětví hokejových statistik se téměř celou svoji profesionální kariéru drží v kladných číslech.
Edmonton ale není typickou destinací zaměstnávající české hráče. Naposledy to byl v roce 2015 David Musil, předním to byli například Roman Horák a Ladislav Šmíd, kteří si vyzkoušeli Bitvu o Albertu z obou stran. Hlavním českým protagonistou byl ale Aleš Hemský, jenž za Oilers odehrál přes 600 utkání.
Olejáři v posledních dvou letech zakončili sezónu až v samotném velkém finále. Obě ale s Floridou prohráli, a tak se nabízí otázka. Bude právě David Tomášek ten poslední chybějící dílek v cestě za vysněným titulem?
