RVU SE O FLEK (6.): Radim Zohorna zpátky na místě činu

Mají společný sen. Zůstat nahoře. V NHL. Nevrátit se na farmu, kde je vše skromnější. Ať už cestování, kdy letadla mnohdy střídají autobusy, zájem diváků nebo třeba gáže. Vědí, že si o patro níž vydělají klidně desetkrát méně. V první řadě jde ale o prestiž a sportovní ambice. Matěj Blümel, Jiří Kulich a další dřou, aby hráli mezi nejlepšími. Aby mohli měřit síly se světovou elitou. Kdo má největší naději na "přežití"? Těm se věnuje náš nový seriál RVU SE O FLEK.

Stejně jako loni, tak i letos prožívá Radim Zohorna předsezónní kemp v tréninkovém centru pittsburských Tučňáků. Během té doby ale zažil doslova turbulentní období. Když ho loni v říjnu, na konci tréninkového kempu, přesunuli na farmu, musel projít poprvé tzv. waiver listem. Poněkud překvapivě nezůstal bez povšimnutí a prakticky ihned po něm sáhli Calgary Flames.

V prvním týmu Plamenů se ani neohřál a už putoval zas na farmu. Samozřejmě opět přes waiver list. Tehdejší GM Pittsburghu Hextall měl jedinečnou šanci napravit svůj omyl a vytáhlého útočníka si mohl stáhnout zpět. Neučinil tak a skoro dvoumetrový čahoun začal sezónu v záložním mužstvu Calgary.

Tam odehrál 40 zápasů s bilancí 10+19. Během sezóny přidal v prvním mužstvu Plamenů osm utkání, bez bodového příspěvku. Při uzávěrce výměn si ho vyhlédl GM Toronta Kyle Dubas a poslal za něj do Calgary útočníka Drydena Hunta. Zohorna odehrál na farmě v Marlies 11 zápasů (2+3) a na závěr základní části stihnul dva zápasy v dresu Javorových listů s bilancí jedné branky.

„Loňská sezóna pro mě byla trochu smolná,“ krčil rameny Zohorna.

Na začátku července se stal volným hráčem a hned druhý den po otevření trhu podepsal smlouvu s Pittsburghem. Bylo to pro něj dvojí radost. Za prvé se vrací do týmu, kde začínal zámořskou kariéru, a za druhé mu podpis nabídl Dubas. Ten Dubas, který ho ještě coby GM Toronta vysvobodil z Calgary a teď mu hodil laso ze stejné pozice v Pittsburghu.

„Jsem rád, že si mě zase vzal jako loni,“ poděkoval Zohorna Dubasovi. „Jsem rád, že jsem tady. Myslím, že je to skvělý chlap. Skvělý generální manažer.“

Od začátku kempu zanechává působivý dojem. Jeho výhodou je univerzálnost. Je schopen zahrát jak centra, tak na obou křídlech. A to je skutečnost, na které si trenér Mike Sullivan obzvlášť zakládá.

Přípravné zápasy se mu povedly. Blýskl se gólově i přehledem ve hře. Góly a asistence jsou fajn, ale trenérům se líbil také další aspekt jeho hry.

Zohorna and Puustinen connect again! ???? pic.twitter.com/aAaoJtLAdq — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 27, 2023

„Líbí se mi jeho kondice,“ řekl asistent trenéra Mike Vellucci po nedělním přípravném duelu. „Pokaždé, když jsme poslední tři dny bruslili, bylo vidět zlepšení v porovnání s roky, kdy tu byl. Skóroval, hrál dobře v defenzivě, vyhrával vhazování. Celkově se mi líbí jeho hra, fyzická zdatnost a vím, že tady chce být.“

Právě slabá fyzická kondice byla pro obrovitého českého útočníka největším handicapem v předloňském sezóně. Na vině byly zdravotní trable během kempu, kdy se cítil unavený a vysílený bojem s blíže nespecifikovanou nemocí. Loni už absolvoval kemp v plné síle, ale zas přišly výše uvedené trable s waiver listem.

Během té doby na sobě zapracoval. Letošní tvrdou dřinu by rád přetavil ve stabilní místo na soupisce prvního týmu. Nebude to ale vůbec snadné. Nový stavitel Tučňáků zapracoval na posílení kádru, především co se týká tzv. bottom six, tedy třetí a čtvrté formace. Na těchto šest míst se nyní tlačí celkem čtrnáct adeptů, včetně Radima Zohorny, přezdívaného „Big Z“.

„Jsem rád, že jsem tady,“ říká sedmadvacetiletý Čech, který by k 35 odehraným zápasům v NHL letos rád přidal další. Podle čerstvých informací bohužel na konci kempu svou pozici neudržel.

Sound the ZoHORNa! ????



And what a pass from Puustinen! pic.twitter.com/4SRdoGw3T3 — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 26, 2023

Předešlé díly:



RVU SE O FLEK (1.): Od Jadranu až do NHL? Vousatý nebojsa Smejkal válí

RVU SE O FLEK (2.): Kulich stále ve hře, pravděpodobný je ale návrat na farmu

RVU SE O FLEK (3.): Jiříček mezi hvězdami. Pozice v Columbusu vypadá nadějně

RVU SE O FLEK (4.): Blümel? Už nehledá Seguina a poslouchá Robertsona

RVU SE O FLEK (5.): Liberecký obr a jeho druhý boj o dres Calgary Flames

Share on Google+