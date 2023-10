RVU SE O FLEK (5.): Liberecký obr a jeho druhý boj o dres Calgary Flames

Loni si získal pozornost Darryla Suttera. Ortodoxní Kanaďan do morků kostí označil urostlého Čecha za nejlepšího hráče rozvojového kempu nováčků. Ani v klasickém kempu nezklamal. Je si vědom svých fyzických proporcí, a proto je nechává vyniknout.

Pral se loni, pral se i letos. Což ale není jeho jediná devíza. Umí podržet puk, dokáže na ledě něco vymyslet. Draftem neprošel, vůči NHL byl tedy volným hráčem. Po letech v nižší USHL strávil rok v Liberci, kam mu loni přilétlo laso z Calgary.

„Na kempu nováčků vyčníval. A to nejen tím, jak je velký, ale hlavně schopností udržet puk, vytvořit akci. A taky střílí pořádné pumelice. Ještě to není úplně ono, na severoamerický hokej si musí zvyknout, ale potenciál má velký,“ chválil ho před rokem asistent trenéra Kirk Muller.

Rok na farmě mu ve dvaadvaceti prospěl, mohl být ale produktivnější. Po boku Radima Zohorny nasbíral v Calgary Wranglers 25 bodů (13+12) v 60 zápasech. Letos dává pokus číslo dvě.

Opět byl jedním z nejlepších v zářijovém kempu nováčků. S víc než dvěma metry a 107 kily patří k nejurostlejším hráčům, ať už se ocitne v jakémkoli týmu. Nebojí se zastat spoluhráčů a shodit pro ně rukavice. „Dunělo to kolem něj jako vždycky,“ smál se trenér Ryan Huska.

Jenom pěstmi už si ale místenku do NHL nezajistíte. Jak píše Sportsnet.ca: „Klub si zřejmě počká na jeho další růst, druhý rok mezi Wranglers.“

Pozor, neznamená to nutně, že má vrátka do NHL zavřená. „Dostal se do toho. Nebál se trochu podržet puk v útočném pásmu. Cítil jsem, že se snaží hrát jednoduše, což je přesně to, co po něm chceme,“ chválil českého svalovce kouč.

Je docela možné, že sezónu zahájí mezi Plameny. Spíš to ale vypadá na druhý rok na farmě. Ve třiadvaceti by měl být Klapka v AHL jedním z prvních hráčů na telefonu, pokud budou chtít Flames povolat někoho nahoru.

