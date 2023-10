RVU SE O FLEK (3.): Jiříček mezi hvězdami. Čechova pozice v Columbusu vypadá nadějně

Mají společný sen. Zůstat nahoře. V NHL. Nevrátit se na farmu, kde je vše skromnější. Ať už cestování, kdy letadla mnohdy střídají autobusy, zájem diváků nebo třeba gáže. Vědí, že si o patro níž vydělají klidně desetkrát méně. V první řadě jde ale o prestiž a sportovní ambice. Matěj Blümel, Jiří Kulich a další dřou, aby hráli mezi nejlepšími. Aby mohli měřit síly se světovou elitou. Kdo má největší naději na "přežití"? Těm se věnuje náš nový seriál RVU SE O FLEK.

Podobně jako Jiří Kulich, vytvořil také David Jiříček v tuzemsku dojem, že jde o výjimečný talent, jenž má místo v NHL prakticky jisté. Podobně jako Kulich se ale i Jiříček musí o flek pořádně poprat a minimálně teď, v devatenácti letech, nemá jistého vůbec nic.

Tím spíš, že Columbus hrál loni bídně a první, co chtěl generální manažer vyztužit, byla obrana. Přišel Damon Severson z New Jersey, na osm let za 6,25 mil. ročně. Ivan Provorov z Philadelphie má se stropovou zátěží 4,725 mil. asi místo rovněž jisté. Připočtěte zavedeného Zacha Werenskiho a Erika Gudbransona. Moc pozic v obraně nezbývá.

Pro Stanislava Svozila, který na šampionátu dvacítek fascinoval dravými průniky a kreativitou, v juniorské WHL válel s Connorem Bedardem a loni dostal dvě šance v NHL, určitě ne. Bohužel. Jiříčkovy akcie si stojí lépe, ale pořád je na hraně sestavy.

Třeba hockeywriters.com ho v tři dny starém rozboru do prvního týmu nezařadili. Jeho nevýhodou je, že může být pořád odeslán na farmu do AHL, aniž by musel na waiver. Tedy bez rizika. Drobným benefitem je, že jde o praváka.

Loni v Clevelandu nasbíral 38 bodů (6+32) v 55 zápasech, což stačilo na třetí místo v produktivitě. Klub svůj drahokam v přípravě pořádně brousí. Neváhá ho zkoušet po boku největších hvězd týmu. V sobotu nastupoval Jiříček se Zachem Werenskim, v pondělí s Ivanem Provorovem.

Zaujal především Provorov, jehož trenér hodně chválil. „Je absolutně soustředěný. Jako by chtěl někomu sebrat džob. Chce ukázat, že může být obráncem číslo jedna. Nám se tenhle interní souboj líbí,“ kvitoval Pascal Vincent, jenž vystřídal za kormidlem Mikea Babcocka.

Pochvalu ovšem dostal také Jiříček. Trenér totiž popsal tuhle dvojici slovy „naši nejlepší obránci“. CBS Sports píše, že Čech udělal důležitý krok k tomu, aby získal místo v sestavě. Vypadá prý připravený na další výzvu.

