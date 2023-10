RVU SE O FLEK (1.): Od Jadranu až do NHL? Vousatý nebojsa Smejkal válí

Mají společný sen. Zůstat nahoře. V NHL. Nevrátit se na farmu, kde je vše skromnější. Ať už cestování, kdy letadla mnohdy střídají autobusy, zájem diváků nebo třeba gáže. Vědí, že si o patro níž vydělají klidně desetkrát méně. V první řadě jde ale o prestiž a sportovní ambice. Matěj Blümel, Jiří Kulich a další dřou, aby hráli mezi nejlepšími. Aby mohli měřit síly se světovou elitou. Kdo má největší naději na "přežití"? Těm se věnuje náš nový seriál RVU SE O FLEK.

Chorvatsko?

Pro našince stále extrémně populární dovolenková destinace.

Jiří Smejkal si tam ovšem před šesti lety vydělával.

Že je to netypická adresa? Jistě, nicméně v Záhřebu působí Medvěsčak a ten byl pro tehdy dvacetiletého kluka, co si prošel školou zámořského hokeje v tamních juniorkách, vstupní branou do Kontinentální hokejové ligy.

Kvalitní soutěže, kde se mohl vyhrát. Nakonec mu ale pomohly především jinačí štace.

Z Chorvatska si přes domovinu a Skandinávii proklestil cestu zpátky za velkou louži a bije se v přípravném kempu o místo u ottawských Senátorů. Vzal skromnou smlouvu. Roční, na 870 tisíc dolarů. V AHL si případně přijde na necelou desetinu.

"Vždycky jsem měl v hlavě to, že se chci do Severní Ameriky vrátit," říká.

Povedlo se, byť teď se láme pomyslný chléb.

Zůstáne v nejlepší hokejové lize světa i po přípravě?

Svými výkony si o to rodák z Českých Budějovic jednoznačně říká. Znáte to, jen ty nerozhodují, ale na Smejkala zároveň prší chvála. Když vymetl šibenici ve víkendovém "přáteláku", glosoval to známý bloger Martian slovy: "Smejkal je ready na NHL."

Nejspíš tušíte, na co jeho jméno odkazuje. Ano, na marťana na maskách Patrika Lalimeho, kterého v Ottawě milovali. Kanadského gólmana ovšem připravil o místo Dominik Hašek a Sens teprve tehdy poznali, jak čape brankář světové extratřídy.

Jiri Smejkal Snipes one in Hockeyville! ????



Assisted by Drake Batherson, who is playing in the same rink he played junior in. pic.twitter.com/7O7io28ajW — Martian (@LalimesMartian) October 1, 2023

Byť věkem "důchodce", měl sezonu rozjetou na zisk rekordní sedmé Vezina Trophy.

Zpět ale ke Smejkalovi.

Když měl popsat, jak se dostal zpět do Nového světa, řekl to výstižně. "Poslední roky jsem si prošlapal stezku zpátky přes evropské soutěže. Pěkně kruček po krůčku. To, že jsem se vrátil, je pro mě sen, co se stal realitou."

Ano, samozřejmě. Ale aby to bylo přesně podle Smejkalových představ, potřeboval by zůstat v kabině s kapitánem Bradym Tkachukem. Zkrátka v "áčku".

Dělá pro to maximum. Naposledy parádně skóroval, hodně mu to sedlo v lajně s Drakem Barthersonem a Robym Järventiem. S pokorou před nimi sme(j)ká. „Jsou to fakt šikovní borci!“

Senátoři v něm nehledají ryzí ofenzivní eso, zalíbil se jim díky komplexní hře i náramné figuře, umí to s pukem a je zodpovědný směrem dozadu. Mohl by hrát v takzvané middle six, ve druhé, třetí lajně. Vzal by klidně i čtvrtou!

Tolik do NHL chtěl, že nechal peníze na stole. Mohl mít v na starém kontinentě skvělé podmínky, on ale měl touhu hrát tam, kde září ty největší hvězdy.

V přípravě bývalá opora pražské Sparty a majitel loňského světového bronzu výkonnostně roste zápas od zápasu. "Zvykám si na rychlost hry a cítím se lépe a lépe," pochvaluje si. Zůstává ovšem nohama pevně na zemi a přiznává: "Člověk je dost unavený, ty mače jsou náročné."

Na jaře vybíral z vícero nabídek. Největší šanci cítil v hlavním městě Kanady. Zatím to vypadá, že zvolil správně. I tak potřebuje porazit kdekoho, včetně ostříleného mazáka Joshe Baileyho (try-out). A tak se snaží zaujmout, co to jen jde. Třeba hity, naposledy rozdal tři.

Budou jeho kumšt, zápal a kuráž stačit? Přejme mu to!

