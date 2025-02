Rvačka s Tkachukem? Pro Kanadu udělám cokoliv, říká Doughty o letité rivalitě

Jejich nepřátelství bylo tuze dobře zdokumentované. V NHL najdete jen málo dvojic, o kterých ví i ten nejsvátečnější fanoušek, že se jednoduše vůbec neměly v lásce. Drew Doughty a Matthew Tkachuk, to jsou oni. Dvě hvězdy NHL, co mají mezi sebou celou řádku incidentů, především z doby, kdy působili ve stejné konferenci, dokonce v téže divizi. Jejich historie dostává novou kapitolu na 4 Nations Face-off, kam až zajdou ve vyhrocené finálové bitvě?

Tkachuk coby tahoun Calgary Flames.

Doughty v roli lídra defenzivního lídra LA Kings.

Takhle se roky rtuťovitý Američan se zarostlým Kanaďanem roky potkávali v NHL. A bylo to mnohdy dosti třeskuté. Vše odstartovalo v roce 2017, kdy Tkachuk coby nováček sestřelil Doughtyho, tou dobou dávno etablovaného mezi top beky světa, loktem.

"Je to zákeřný hráč," měl jasno Doughty.

Na adresu důrazného a provokujícího forvarda (s geny od Keitha Tkachuka snad ani jinak hrát nejde) po několika dalších ostrých momentech prohodil: "Nerespektuju ho."

Jejich antipatie se přenesla na celé týmy, přelila se i přes mantinely. Oba borci se stali červeným hadrem pro diváky, na Tkachuka bučeli v Kalifornii, na Doughtyho v Albertě.

Doughty nechal emoce fanoušků vzplát, když poté, co rozhodl na ledě Scotiabank Saddledome svou trefou prodloužení, si přiložil rukavici k uchu. To gesto bylo výmluvné: Neslyším vás, co říkáte?

Brady Tkachuk smashes Drew Doughty into the boards!



????: Sportsnet | NHL#Canada #USA pic.twitter.com/pqQVYYf6v6 — Daily Faceoff (@DailyFaceoff) February 16, 2025

Bryan Hayes z TSN před lety přirovnal soupeření Doughtyho s Tkachukem k kultovní filmové sérii o Rockym.

"Italský hřebec" ovšem máchal proti svým sokům pěstmi. Budou i hvězdní hokejisté? "Pro svou vlast udělám cokoliv. Pokud k tomu bude ta správná chvíle a budu muset zahodit rukavice, půjdu do toho," prohodil Doughty před finále 4 Nation Face-off a rozesmál se.

Byť za poslední sezony to mezi ním a Tkachukem už tak horké není, druhý z Keithových synů se postaral v úvodním měření sil zámořských gigantů na turnaji o rozdmýchání jisker.

Brady totiž vzal bratrův boj za svůj. Kdysi se Matthewa zastal po kritice od Doughtyho slovem, nikdy mu na kluzišti rozhodně neuhýbal a teď vítěze Norris Trophy za rok 2016 skutečně tvrdě dohrál u mantinelu.

Ohromná rána, masivní hit, psali za velkou louží.

Doughty zkrátka není Tkachuky stále milován. Třaskavá minulost se ozývá, spát ji nenechala ani média. Matthew k tomu dal záminku rvačkou v prvním zápase, bil se i Brady. Vše přiživuje také daleko větší a hlubší nevraživost, ta mezi oběma reprezentacemi.

A finálový duel možná posune tuhle "lovestory" zase o kus dál.

