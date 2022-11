Ružička zapadl do prvního útoku. Už má stejně bodů jako Huberdeau

Na začátku sezóny nebyl dost dobrý ani do sestavy. Spoluhráče sledoval z tribuny. Když se pak konečně dostal do hry, odklouzal na úvod jen pět a půl minuty. Slovák Adam Ružička (u je skutečně bez kroužku) už pět let čeká na pořádnou šanci. V roce 2017 byl draftován Calgary ve čtvrtém kole.

Teď to konečně přišlo. Hraje první brázdu a tři ze čtyř posledních duelů byly vícebodové, „multi-point game“, pokud rádi utíkáte od češtiny. Co je možná ještě důležitější, všechny tři zápasy Plameny vyhrály. Stačilo mu sedm utkání a Ružička je šestý v produktivitě kanadského mužstva. Má 8 (4+4) bodů, stejně jako hvězdný Jonathan Huberdeau (2+6), jenž zapsal dvakrát tolik startů.

Naposledy o sobě dal vědět v neděli proti Floridě. Jednoho z favoritů soutěže přehrálo Calgary především díky Ružičkovým třem bodům (2+1) v nájezdech 5:4.

Reflektory pochopitelně mířily nejvíc na muže, kteří se vrátili takříkajíc na „rodnou hroudu“. Jonathan Huberdeau a MacKenzie Weegar se předvedli před publikem, které je kdysi vítalo v NHL. Weegara před šesti, Huberdeaua před deseti lety. Mezitím po celou dobu působili na Floridě, dokud je Bill Zito letos nevyměnil.

Ani jeden se proti bývalému týmu neprosadil, tou největší kořistí z výletu na Floridu tak bylo vedle dvou bodů zjištění, že Ružička plnohodnotně zvládá hrát v první formaci, kde nastupuje s Eliasem Lindholmem a Tylerem Toffolim.

„Pořád je to ale málo času, ok? Tři nebo čtyři utkání není dost. Je potřeba to udržet do konce sezóny,“ tlumil nadšení mladý útočník.

Ve třiadvaceti letech už není žádný zelenáč, v Calgary je přesto pořád nejmladším borcem na soupisce. Prostor mu odkryla zranění spoluhráčů. Mimo hru byl chvíli třeba Huberdeau. Mezitím se vrátil a poslední duely odehrál ve třetí lajně. Trenér Sutter nechce bourat, co funguje.

Slovákovi nevadí ani změna postu v sestavě. Výuční list má na pozici centra, teď naskakuje na křídle. Role mu sedí, je produktivní i efektivní při napadání. „Potřebujeme od něj góly. Potřebujeme od něj příspěvek na obou koncích kluziště. Odvedl dobrou práci. Ta lajna funguje dobře,“ chválil Slováka Sutter po minulém utkání.

Huberdeau určitě svůj prostor ještě dostane. S 84 miliónovou smlouvou prostě nemůže zahálet, trenér ho musí probrat. Pro tým je ale dobré vědět, že Ružička dokáže plnohodnotně alternovat mezi elitními spoluhráči.

„Loni jsem odehrál většinu sezóny ve čtvrté lajně. Když dostanu šanci v první formaci, můžu všem ukázat, že umím být užitečný a že to zvládnu. To pro mě znamená hodně,“ raduje se muž, který do letošní sezóny odehrál v NHL 31 utkání s bilancí 5+6.

