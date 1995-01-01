Růžička o draftu do NHL: Nejlepší den mého života! Kde bude hrát příští sezonu?

9. července 7:00Eliška Faltýnková
Český brankář Filip Růžička prožívá mimořádné období své kariéry. Poté, co si ho na draftu v 5. kole zvolila Minnesota Wild, neskrýval nadšení a na rozvojovém kempu se podělil o své pocity.
„Byl to zatím nejlepší den mého života. Byl jsem strašně šťastný a nadšený, že jsem se stal součástí této organizace a že budu v Minnesotě,“ svěřil se mladý gólman novinářům na kempu. Samotný draft sledoval se svými nejbližšími a mohl tak s nimi bezprostředně oslavit významný krok ve své hokejové kariéře. „Díval jsem se s rodinou a přáteli v baru. Bylo to skvělé."
Růžička má za sebou první sezonu v kanadské juniorské soutěži WHL, kde nastupoval za Brandon Wheat Kings. Ve 42 zápasech základní části zaznamenal úspěšnost zásahů 90,6 % a bilanci vítězných zápasů 26-14-1.
V zámoří má v plánu zůstat i pro příští ročník, ačkoliv v březnu nejdříve hradecký Mountfield vítal svého gólmana zpátky. Teď je ovšem vše jinak. „Chci odehrát ještě jeden rok ve WHL. Je to kvalitní liga a máme dobrý tým, takže se chci vrátit do Brandonu,“ vysvětlil.
Zámořské novináře také zajímala jeho cesta do brankoviště. Původně totiž působil jako obránce. „Začínal jsem jako hráč. Dva roky jsem hrál obránce, ale byl jsem líný bruslit, takže jsem přešel do branky,“ uvedl s úsměvem.
Mezi své gólmanské vzory pak řadí především zkušeného kanadského brankáře Marca-André Fleuryho, který v minulosti působil právě v jeho novém klubu. „Vždycky jsem vzhlížel k Fleurymu. Byl mým největším hokejovým vzorem, takže se od něj snažím učit.“ Ze stále aktivních gólmanů se inspiruje také hrou ruského gólmana Andreje Vasilevského. „Teď je mi stylem hry hodně blízký také Vasilevskij. Pohybuje se podobně jako já,“ prozradil Růžička.
První dny v Minnesotě si český talent užívá. Setkání s ostatními draftovanými hráči i program rozvojového kempu na něj udělaly velmi dobrý dojem. „Je skvělé být tady. Všichni jsou přátelští a zatím si to moc užíváme,“ pochvaloval si. Po skončení kempu má v plánu vrátit se domů za rodinou a přáteli, než se znovu přesune do Kanady a začne přípravu na další sezonu.
Při hodnocení svého prvního roku v zámoří přiznal, že začátky nebyly jednoduché. Největší změnou bylo zvykání si na menší rozměry kluzišť a odlišný herní styl: „Bylo těžké přizpůsobit se menšímu kluzišti i hráčům. Chvíli to trvalo, ale postupně jsem si zvykl, a nakonec jsem si sezonu opravdu užil.“
Velkou výzvou pro něj bylo také kanadské počasí. Zatímco v Česku bývají ty nejchladnější zimy kolem nuly, v Manitobě ho čekaly mnohem drsnější podmínky – až minus pětatřicet stupňů. „To byla asi nejtěžší část adaptace. Pamatuju si, že když jsem přijel do Brandonu, třásl jsem se zimou, zatímco všichni chodili v pantoflích a bez ponožek a říkali: ,To je ale horko‘. A já jsem si říkal jen: ,Jo? Aha.‘ Takže to bylo těžké,“ vzpomínal český brankář se smíchem.