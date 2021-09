Rutta jako Neckář, Stanley Cup ukáže v Písku i Praze: Mám nervy, aby vše klaplo

Zadák Jan Rutta s Tampou Bay podruhé v řadě pozvedl nad hlavu slavný Stanley Cup. Ale zatímco loni kvůli covidu přišel o možnost podělit se o něj s fanoušky, letos už o ten krásný pocit nepřijde.

„Byla by škoda ten pohár dvakrát vyhrát a ani jednou nemít šanci ho ukázat doma. Jsem rád, že se jej letos povede vrátit do Česka, moc se na to těším,“ přiznává 31letý hokejista.

Před 17 lety čekal v Písku na Neckáře

Trofej pochopitelně vezme do rodného Písku, kde před sedmnácti lety sám čekal na příjezd šampióna Tampy Bay Stanislava Neckáře, aby se vedle něj vyfotil se Stanley Cupem.

„Tu společnou fotku pořád mám. Šli jsme se podívat celý tým, bylo to super,“ vzpomíná Jan Rutta, který tehdy ještě byl ve věku, kdy věřil, že krajana Neckáře jednou napodobí.

Ve čtvrtek ráno poletí z Čeladné do Písku

„V té době jsme ještě byli malí a věřili, že se nám to může povést, ale postupem času jsem dobře věděl, že to bude hodně těžké. Mám obrovskou radost, že se to povedlo,“ líčí.

Ruttův velký den přijde ve čtvrtek 2. září. „Někdy ráno poletím od Ondry Paláta z Čeladné do Písku, abych se tam dostal co nejdřív a ukázal pohár veřejnosti,“ prozrazuje obránce.

Stanley Cup bude k vidění v zahradách tamního kulturního domu, fanoušci si jej samozřejmě budou moci také vyfotit. „Akce je na programu od 11 do 12 hodin,“ informuje Rutta.

„Pak z Písku ještě vezmu pohár do Prahy, kde bydlím. I tam bude k vidění pro veřejnost, od 19 do 20 hodin v areálu restaurace Rosmarina,“ dodává dvojnásobný šampión NHL.

„Jsem moc rád, že můžu Stanley Cup ukázat jak lidem v Písku, tak i v Praze. Ale hlavně mám nervy, aby to všechno klaplo.“

Poté, co v pražských Modřanech potěší fanoušky, si užije následnou uzavřenou párty. Už předchozí večer přitom stráví na té od svého spoluhráče z Tampy Bay Ondřeje Paláta.

Pohár se do Česka vrací po třech letech

30letý útočník převezme pohár ve středu 1. září po Eriku Černákovi. Od 12:30 bude zhruba tři hodiny k vidění na Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku, kde proběhne i autogramiáda.

Slavná hokejová trofej se do Česka vrací po třech letech. Naposledy ji v roce 2018 přivítal v Hodoníně a Brně Michal Kempný a v Praze jeho tehdejší parťák z Capitals Jakub Vrána.

