Rutherford věří, že se týmu konečně vyhne smůla a napraví loňský propadák!

Loňský rok dopadl pro kanadský celek hrůzostrašně. V týmu nebyla vůbec dobrá atmosféra, přišla marodka a už dopředu bylo více než jasné, že Canucks uvidí vyřazovací část pouze v televizi. Nicméně Rutherford je přesvědčen, že udělal dostatečně potřebné kroky k tomu, aby to letos vyšlo.

Jim Rutherford věří, že se Canucks v této sezóně mohou vrátit do play-off Stanley Cupu, ale neznamená to, že je prezident hokejových operací zcela spokojen s tím, v jakém složení jeho tým je.

„Abych šel přímo k věci, změny, které jsme provedli pro nás znamenají to, že máme tým pro play-off, pokud vše půjde správně,“ řekl Rutherford.

„Když si to shrneme, tak Váš brankář musí být dobrý, a to samé platí o speciálních týmech. Nemůžete se dostat do situace, kdy máte mnoho zranění. Teď neříkám, že když se jedna z těch věcí pokazí, nemůžeme to stále zvládnout, protože máme hráče, kteří dokážou vyhrát zápasy sami.“

„Chceme se dostat do bodu, kdy máme v sestavě dost dobrých jmen, takže se může pokazit pár věcí a překonáme to,“ řekl Rutherford.

Podobně to vidí i generální manažer Patrik Allvin.

„Loni jsme viděli na konci sezony spoustu dobrých věcí,“ řekl Allvin. „Takže rozhodně doufám, že budeme pokračovat v tempu z minulého roku, kdy jsme skončili.“

Vancouver také od trenérské výměny udělal výrazné změny v obraně.

Canucks získali Filipa Hronka výměnou s Red Wings. Vykoupili poslední čtyři sezóny osmiletého kontraktu Olivera Ekmana-Larssona. Kontrakt podepsali Carson Soucy a Ian Cole.

Změny byly i v brankovišti, kam přišel Casey DeSmith.

Záležet bude hodně na tom, aby z Canucks nebyl podobný lazaret jako loni. Navíc je třeba přesvědčit Eliase Petterssona, aby s Kosatkami spojil budoucnost na dlouhou dobu, jelikož je stěžejním mužem sestavy a další neúspěch by asi těžko kousal.

