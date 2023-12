Ruští rekordmani z Columbusu

Při úterní výhře nad Bostonem měnili Modrokabátníci historii. Vůbec poprvé se totiž v zápase NHL stalo, aby čtyři Rusové skórovali za jeden tým.

Před samotným utkáním se pětice ruských hráčů - Kirill Marčenko, Jegor Činakov, Dmitrij Voronkov, Ivan Provorov a uzdravující se brankář Daniil Tarasov účastnila dobrovolného tréninku.

„Byli v dobrém rozmaru a bruslili, i když to ráno nebylo povinné," popsal ranní trénink hlavní trenér Blue Jackets Pascal Vincent. "Na ledě mezi nimi čpěla chemie."

O pár hodin později tam nebyla pouze chemie, ale též historie.

Voronkov v první třetině partie proti Bruins otevřel skóre, obránce Provorov a mladý forvard Činakov ve druhé periodě zvyšovali na rozdíl tří branek a v přesilové hře na začátku třetí třetiny překonal střídajícího Jeremy Swaymana Marčenko, čímž pečetil rekord NHL.

Ačkoliv měl Detroit v 90. letech slavnou ruskou pětku a na jeho soupisce — stejně jako v řadě jiných — se prostřídala řada špičkových ruských hráčů, zmiňovaná čtveřice Rusů dokázala něco, co před nimi nedokázali jejich krajané.

"Vůbec jsem to netušil," reagoval Marčenko na otázku, zda o tomto rekordu věděl. „Jsme spolu krátce a se stopou, kterou za sebou zanechali Rusové v Detroitu, se nemůžeme rovnat."

Tento počin byl důležitý zejména pro Voronkova. Třiadvacetiletý rodák z Angarsku nemá problém s adaptací na zámořský hokej. Naopak. S 11 body z 18 střetnutí patří mezi nejproduktivnější nováčky. Otevřeně se však nedávno svěřil steskem po domově a v Columbusu mají obavy, aby tak o svého obrovitého útočníka nepřišli.

Voronkov ovšem po zápase s Bostonem potvrdil, že navzdory myšlenkám na možný návrat domů, plánuje zůstat v Ohiu.

"Snažili jsme se mu pomoci, jak jen to šlo, ale bez ohledu na to, co děláte, první dva, tři, čtyři měsíce jsou těžkým obdobím," poukazoval jeho spoluhráč Provorov. "Myslím, že zatím odvedl skvělou práci a my ho budeme i nadále podporovat a pomáhat mu. Je fajn, že je nás v týmu tolik Rusů, a je super, že jsme dnes večer mohli všichni přispět gólem."

