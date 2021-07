Rušno v Bostonu. Změny v obraně a hon na útočníka

V Bostonu začíná být hodně rušno. Zatím se však nejedná o námluvy a podpisy s hvězdami Krejčím, Hallem a Raskem, ale o něco jiného. Jeden z dlouholetých obránců Bruins se rozhodl ukončit kariéru, dalšího beka si naopak Boston pojistil dlouholetým kontraktem. A podle zámořských novinářů má generální manažer Sweeney políčeno na útočníka Tampy Bay.

Jako první vyšla na povrch zpráva, že Kevan Miller ukončuje svou kariéru. V NHL odehrál sedm sezon a všechny strávil v dresu Bruins.

„I když bych stále moc rád hrál, tělo mi to nedovolí,“ napsal smutně na svůj instagramový profil. „Moje zdraví a moje rodina jsou teď mými prioritami. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale je čas pověsit brusle na hřebík.“

Tečka za jeho kariérou byla docela smutná. Zranil se ve čtvrtém zápase v sérii proti Washingtonu. V útočném pásmu si ho vyhlédl Orlov, který si nebral servítky, a svým zákrokem Millerovi ukončil sezonu. Na zranění má tenhle borec opravdu smůlu, vždyť jenom jeho čéška byla operována čtyřikrát.

„Měl jsem to štěstí, že jsem v kariéře potkal neuvěřitelné hráče a trenéry, kteří ze mě udělali takového hráče,“ dodal ještě. „Chtěl bych každému z nich poděkovat.“

Zatímco s jedním obráncem se Bruins loučí, dalšího si pojistili na dalších šest let. Brandon Carlo bude i nadále hájit barvy Bruins, navíc si ročně vydělá 4,1 milionu dolarů.

„Jsme moc rádi, že jsme se domluvili,“ řekl k podpisu generální manažer Sweeney. „Brandon vyrostl v hráče, který je pro naši obranu klíčový.“

A do třetice i další novina.

To, že Tampu Bay trápí platový strop, je známá věc. Využít toho chtějí v Bostonu. Vedení Bruins se totiž velmi zamlouvá Barclay Goodrow. Ten by se měl stát za pár dnů nechráněným volným hráčem. Neočekává se totiž, že Blesky najdou dostatečně finančních prostředků na to, aby si tohoto útočníka mohly dovolit.

Podle Jimmyho Murphyho z Boston Hockey NOW o něj Bruins vehementně stáli už v předminulé sezoně. Nakonec byl Goodrow ale vyměněn do Tampy a nyní se chlubí dvěma prsteny pro vítěze Stanley Cupu.

„Čekám, že po něm zase tvrdě půjdou,“ řekl Murphymu dobře osvědčený zdroj. „Moc dobře vědí, že on je tím ideálním útočníkem do třetí či čtvrté lajny. Naplno to ukázal v Tampě.“

Uvidíme, jestli se Goodrow nakonec v Bostonu objeví. O nabídky totiž nebude mít nouzi. Podle citovaného zdroje se Goodrow bude chtít pohybovat někde v rozmezí 4 a 4,5 milionu dolarů.

