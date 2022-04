Ruská ruleta pro Vegas! S Dallasem hraje vabank, bez Lehnera a po kolapsu

99,9 procent. Taková byla podle zámořského webu MoneyPuck šance Zlatých rytířů na výhru nad San Jose ve chvíli, kdy vedli pár minut před koncem třetí třetiny 4:2. Jenže Žraloci dokázali zdánlivě ztracený mač otočit, roztrhat mnohým sázkařům tikety a hlavně dostat ambiciózního soupeře na hranici totálního fiaska. Vegas totiž akutně hrozí, že poprvé nepostoupí do play-off. I přes fakt, že cílilo na zisk Stanley Cupu a má nadupanou soupisku v čele s Jackem Eichelem.

Výhra nad Sharks, kterým už o nic nejde, měla být pro Golden Knights snadnou kořistí.

A také potřebnou vzpruhou pro hektický finiš základní části.

Jenže se nedostavilo ani jedno. Svěřenci Petera DeBoera se museli smířit jen s bodem a místo injekce sebevědomí přišla krutá facka. Ne nepodobná té, jakou dostali Zlatí rytíři od stejného protivníka v roce 2019 v úvodní rundě vyřazovacích bojů.

Vegas mířilo za vítězstvím, jenže po kontroverzním trestu pro Codyho Eakina během pětiminutového oslabení čtyřikrát inkasovalo a rozhodující sedmý duel nakonec ztratilo v prodloužení.

Tuhle ještě nezhojenou ránu v srdcích fanoušků nevadského klubu teď San Jose opět otevřelo. Bílý žralok kouše dvakrát.

Kouč DeBoer se ale snaží na čerstvě ztracený triumf dívat pozitivně. "Vidím číši z poloviny plnou, ne prázdnou. Máme bod a doufám, že pro nás bude mít cenu zlata a pomůže nám k postupu."

Pro něj byla hořká porážka pikantní záležitostí, vždyť před třemi lety stál na druhé straně barikády.

"Pokud by nás měla stát postup do bitev o Stanley Cup, celé léto by se mi kvůli tomu špatně spalo," přiznal s tím, že se už soustředí na klíčovou bitvu s Hvězdami. Proti přímému konkurentovi se jeho družina postaví v noci na středu a nesmí klopýtnout.

Prohra v normální hrací době by znamenala konec nadějím, bod by zachoval spíše matematickou než reálnou šanci na průnik do TOP8 Západní konference. Výhra až po třetí siréně by, z pohledu Vegas, přihrála Stars zbytečný bod.

Vítězství po 60 minutách, to je zkrátka to, oč Zlatým rytířům běží.

S Paterou na střídačce

DeBoer už ví, že jej nevychytá týmová jednička Robin Lehner. Švédský čahoun musí na operaci s ramenem. Do klece půjde Dylan Thompson, který si zatím vedl znamenitě.

Místo na střídačce? To je prostor pro českou stopu, z farmy byl povolán Jiří Patera.

"Dylan není žádný vyjukaný brankář. Není mu dvacet, ale pětadvacet. Vyhrál trofej pro nejlepšího gólmana AHL, má za sebou už vícero těžkých zápasů. Nemám o něj sebemenší strach," tvrdí DeBoer, jemuž nic jiného než pevná víra nezbývá.

Loni souhlasil s odchodem Marca-Andrého Fleuryho, podle drbů prý dokonce tehdy čerstvého vítěze Veziny z kabiny Golden Knights vyštípal. Lehner zase delší dobu bojuje se zdravím, připomíná lazara.

Duel o všechno tak musí vyčapat Thompson. Udrží partu kolem kapitána Marka Stonea ve hře o postup do play-off? To je otázka pro dnešní noc.

A pak je tu jedna, která rezonuje už delší dobu. Budou se letos hrát v T-Mobile Areně vyřazovací boje? MoneyPuck tomu dává jen 17procentní šanci.

Zhruba takovou máte, když hrajete ruskou ruletu, že vám spánkem proletí smrtící náboj. Liší se jen očekávání, DeBoer a jeho skvadra si přejí, aby to i přes mizernou pravděpodobnost vyšlo.

