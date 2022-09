Ruská letka ve Vancouveru? Je to boží, těší se Podkolzin

Ve Vancouveru se řádně rozrůstá ruská kolonie. Někdejší působiště legendárního Pavla Bureho vítá další Rusy. To je voda na mlýn mladého Vasilije Podkolzina, který se těší na svou druhou sezonu mezi elitou. Tu první zvládl obstojně.

Pamatujete? Podkolzin měl být v roce 2019 tutově v první pětce vybraných hráčů na draftu. Nestalo se, spadl totiž až na desátou pozici, kde už Canucks nezaváhali a moskevského rodáka vybrali.

V NHL se ale prvně objevil až v uplynulé sezoně. Až na tři zápasy zvládl kompletní porci, ročník zakončil s šestadvaceti body. Kromě adaptace na ledě se ale sžil i s okolím. Letos v létě dokonce nepotřeboval překladatele, vše zvládal sám.

„Pamatuji si, jak jsem do Vancouveru dorazil loni. Nikoho jsem neznal, nevěděl jsem, kdo je kdo,“ řekl nedávno. „Před pár dny jsem dorazil a cítil jsem se jako doma. Šel jsem ke své skříňce v kabině a každý mávnul, objali jsme se.“

Nově se bude moct objímat s dalšími dvěma krajany. Canucks totiž na trhu ulovili dvě kvalitní jména v podobě Ilji Michejeva a Andreje Kuzmenka. Zatímco prvně jmenovaný je v NHL zavedeným jménem, toho druhého čeká premiérová sezona v NHL, a to i přes to, že mu je už šestadvacet.

„Jsou to skvělí kluci, mně to moc vyhovuje,“ zářil. „Je to boží, fakt jsem nadšený.“

Navíc může být Kuzmenkovým mentorem po toulkách Vancouverem. Jsou dobří kamarádi, vždyť v dresu movitého Petrohradu spolu odehráli tři sezony. „Je strašně vtipný,“ dodal na Kuzmenkovu adresu.

Velká sezona ale čeká hlavně Podkolzina. Jestli zužitkuje znalosti, které nabral v uplynulém ročníku, může být dvakrát tak dobrý.

„Oproti KHL jsou všichni silnější a rychlejší. Zvlášť rychlost je obrovský faktor,“ všimnul si. „Pokud ji nemáte, NHL nemůžete hrát. I proto jsem byl víc v posilovně. Taky jsem začal bruslit o dost dřív. Jsem pořád mladý, tělo s tím nemá problém.“

