Ruská hvězda NHL vystoupila proti válce! Domů už se vrátit nemůžu, ví

Hvězdný ruský zadák Nikita Zadorov, který se v NHL chystá na třetí sezonu v Calgary, otevřeně odsoudil válku na Ukrajině. Stalo se tak v rozhovoru s v azylu žijícím youtuberem Jurijem Duděm.

28letý hokejista prozradil, že už v počátcích konfliktu chtěli Rusové hrající v nejlepší hokejové lize světa vydat společné stanovisko, iniciátorem měl být brankář Sergej Bobrovskij.

„Řekl, že musíme držet při sobě a rozhodnout se, co udělat dál. Někdo navrhl, abychom vydali společné prohlášení, protože jsme nevěděli, co bude,“ popisoval Zadorov s tím, že mezi hráči panovaly obavy ze ztráty víz v Kanadě.

Rusové se nakonec rozhodovali mezi dvěma variantami. Buď vystoupí proti válce, nebo sdělí, že politika do sportu nepatří. Nedokázali se ale shodnout. „Rozdělili jsme se na dva tábory – tábor propagandy a tábor rozumu,“ přiznal účastník dvou MS.

Do první skupiny pochopitelně spadal i Alexandr Ovečkin, jenž má na svém Instagramu stále profilovou fotku s prezidentem Vladimírem Putinem. „Je to jeho názor, jeho volba. Respektuji ho jako jednoho z nejlepších ruských hokejistů v historii. Jsme kolegové, ale neshodneme se v politických a životních názorech,“ hlásil Zadorov na adresu útočníka Capitals.

A jak vnímá hokejisty, kteří v KHL působí jako nástroj propagandy? „Rozumím tomu, že chtějí vydělat peníze pro rodiny. Svět je někdy takový, že si musíte pošlapat své morální zásady, abyste si mohli dělat, co chcete,“ uvedl Zadorov.

Ten žije za oceánem už od roku 2012, poslední dva roky se do Ruska už ani nevrací. „Jak bych mohl sedět třeba v restauraci v Moskvě, zatímco jsou lidé bombardováni? Byla by mi hanba. Jsem tím znechucený a je mi líto všech mladých. Místo abychom vychovali novou generaci, posíláme ji zemřít,“ zlobil se vytáhlý obránce.

Ten moc dobře ví, že se už domů jen tak nevrátí. „Jsem si moc dobře vědomý následků, které mě teď nejspíš čekají. Pravděpodobně se nebudu už moci vrátit zpět do své rodné země, kde jsem vyrůstal. Do města, kde jsem vyrůstal. Ale jsem na to připraven.“

„Myslím si, že je důležité, aby lidé znali můj pohled na věc. Chci především mladým lidem, ruským hráčům, ukázat, že je v pořádku o válce mluvit. Skutečně doufám, ale možná je to jen dětské přání, že má slova mohou v tomto světě něco změnit. Je důležité o tom mluvit,“ uzavřel Nikita Zadorov.

Share on Google+