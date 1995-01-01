Rus u Tučňáků rozkvetl, Lotyš obstál. Pittsburgh do nich investuje přes 21 milionů dolarů

6. července 17:30Tomáš Zatloukal
Jeho vztah s Columbusem byl přinejmenším složitý. Jegor Činachov si jistě oddechl, když mu Modrokabátníci v průběhu sezony 25/26 konečně našli nové působiště. A byla to trefa! Vždyť po přesunu do Pittsburghu zazářil 36 body ve 43 zápasech a naznačil, že může být i na úrovni NHL vysoce produktivním borcem. A GM Pens Kyle Dubas v to věří rovněž. Novou smlouvu má v kapse i další RFA, lotyšský gólman Arturs Šilovs.
Činachov ve vyřazovacích bojích?
Šest mačů, nula bodů.
Nepovedeným play-off se nejspíš o milion, dva obral, i tak musí být pětadvacetiletý forvard spokojený. Vždyť má ve své hře nejednu slabinu, přesto se může v dalších třech sezonách těšit na průměrný výdělek 6,25 milionu dolarů.
Řekl si o něj osobáky v počtu gólů, asistencí i bodů.
Ano, Pittsburgh s ním nepochybně počítá do top six, ostatně uplynulý ročník dohrával po boku věhlasnějšího krajana Jevgenije Malkina ve druhé brázdě.
Činachov dostal trejd jako lehce opožděný dárek k Vánocům, stěhoval se 29. prosince za Dantona Heinena a dvě draftové volby. Před transferem zůstal dvakrát zdravým náhradníkem, nebylo otázkou, zda půjde o dům dál, ale kdy se tak stane.
O jeho talentu nikdy nebylo výraznějších pochyb. Ostatně v roce 2020 byl draftován v první rundě, jako celková jednadvacítka. Jenže jeho začátky v NHL byly kostrbaté, dlážděné neporozuměním s kouči, nedostatky v jeho hře byly exponovány.
Rychle získal nálepku náladové hvězdičky. V Dubasově kádru to ovšem čapl za správný konec a renomé si vylepšuje.
A nezklamal ani jeho vrstevník Šilovs, který během premiérové sezony u Tučňáků stihl 39 zápasů, 38krát v kleci začínal od úvodního buly. Pochytal v průměru 88,8 procenta střel soupeřů, zapsal 19 výher. Dvakrát udržel nulu.
Nic výjimečného, ale také žádný obří průšvih.
Byť musel uhnout Stuartu Skinnerovi, nakonec ale, a v tom je jeho story jiná než Činachovova, kouzlil ve chvílích, kdy je to nejpodstatnější.
Naskočil do bitev o Stanley Cup a zaskvěl se ve třech vystoupeních úspěšností zákroků 93,9 procenta. Dubas si s ním plácl na rok za 2,8 milionu dolarů. Dostal slušně placenou příležitost ukázat, čeho je mezi elitou skutečně schopen.
Směle do toho.