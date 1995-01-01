Rulík dostal předčasný dárek už na sv. Martina, David Špaček byl povolán do NHL

11. listopadu 15:57Jakub Ťoupek
Minnesota řeší potíže v obraně a z farmářského týmu si do NHL vytáhla českého reprezentanta Davida Špačka. Syn legendárního českého obránce Jaroslava Špačka by mohl ke svému debutu naskočit již dnes v noci proti San Jose.
Minnesotě se start sezóny moc nepovedl, ve velmi vyrovnané Západní konferenci zatím hájí 12. pozici, ovšem pouhé 2 body ji dělí od 4. místa. Po 17 utkáních ale dochází k další ráně, a to v obranných řadách.
Mimo hru je Zach Bogosian, poslední utkání nehrál ani Jacob Middleton, kterého trápí nemoc, a dveře se otevírají českému tandemu. Jenže to má jeden háček. Do utkání nejspíš Wild vyrukují s pouze jedním Davidem.
David Jiříček nastoupil proti Calgary po Middletonově nemoci, ale během vítězství Wild strávil na ledě pouze 9 minut a 1 sekundu. Zdá se, že Minnesota zatím Jiříčkovi nedůvěřuje ve větší roli, a tak může vyzkoušet další varianty. Jednou z nich je i právě David Špaček.
Jiříčkova minutáž se pohybuje maximálně okolo 10-11 minut, poslední týdny však nastupuje jen sporadicky. V 11 utkáních zatím nezískal ani bod a jeho místo si může vzít o 9 měsíců starší rodák z Columbusu, a jeho jmenovec, David Špaček.
Mistr světa z Prahy působí za mořem od roku 2021 a po štaci v QMJHL nikdy neopustil Iowu. V AHL kroutí 3. ročník, v tom aktuálním má na kontě 12 utkání, ve kterých zapsal 6 nahrávek. První zápas si v nejlepší hokejové lize světa může připsat už dnes v noci, kdy do Grand Casino Areny zavítá San Jose.
Velkou zprávou je to jednoznačně i pro realizační tým české reprezentace, za kterou David Špaček pravidelně nastupuje na mistrovstvích světa. Pokud se mu v NHL zadaří, může to výrazně pomoci obranným řadám na blížících se olympijských hrách, kam díky pozitivním zkušenostem s Radimem Rulíkem nejspíš zavítá.
Účastník posledních dvou mistrovství světa si na nich připsal v 18 duelech 7 bodů za 7 asistencí. S českou reprezentační dvacítkou získal stříbro na světovém šampionátu v roce 2023 v kanadském Halifaxu.
