Ruff má s Buffalem neskromný cíl. Mým úkolem je Stanley Cup, říká

Lindy Ruff má třetí šanci se stejným týmem dosáhnout výšin, kterých on a tým nikdy nedosáhli. Ruff hrál za Buffalo a taky ho už trénoval. Za tu dobu se Sabres jednou dostali do finále. Nikdy však Stanley Cup nevyhráli a od roku 2011 se nedostali do play-off, což je nejdelší období v lize.

Ruff se pro tuto sezonu vrátil na post trenéra. Svůj úkol zná a není to jen ukončit čekání na play-off. „Splnit úkol znamená vyhrát Stanley Cup. Nic jiného,“ řekl jasně.

Ruffovi je 64 let. Odtrénoval 1774 zápasů v základní části, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii NHL. Ještě před polovinou letošní sezony by měl na třetím místě předstihnout Barryho Trotze (1 812). V počtu vítězství je pátý s 864 výhrami.

Zkušenosti jsou důležité a jsou významným důvodem, proč se Ruff vrátil do Buffala, ale trenérský život netrvá věčně. Tohle by klidně mohla být Ruffova poslední šance, jak se prosadit jako hlavní trenér kdekoli v NHL. V Buffalu je pro něj v sázce hodně. On to ví.

„Je to můj domov,“ řekl Ruff. „V Buffalu jsem od roku 1979. Celou dobu jsme si tu drželi dům a žili tu. Jsem velký fanoušek Bills a chodím taky na baseballové zápasy. Jsem s touto komunitou srostlý. Jsou tu všichni naši přátelé. Pro mě to trochu zvyšuje tlak, abych to zvládnul, ale zároveň se na to dívám jako na příležitost.“

Sabres se na Ruffa, který má za sebou 45 let v NHL, včetně 11 účastí v play-off jako trenér, dívají jako na správného muže ve správný čas.

„Cítil jsem, že potřebujeme někoho zkušeného, kdo toho hodně zažil, vyhrál spoustu zápasů a dokáže se postavit před tým a říct, že přesně takhle musíme hrát, dát klukům jasnou vizi,“ řekl generální manažer Kevyn Adams.

Styl, ke kterému Ruff Sabres od prvního dne kempu vede, je jasný. Sabres mají být rychlejší, aktivnější, silnější a důraznější než soupeř.

„Nejdřív do toho musíme dát maximum úsilí a až potom mít dovednosti,“ řekl Adams. „Předtím jsme měli trochu tendenci ukázat soupeři, jak jsme šikovní, a práce byla až na druhém místě. Museli jsme toto pořadí obrátit, proto tu je Lindy.“

Share on Google+