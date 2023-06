Rozvod z rozumu? Vancouver vyplatil Ekmana-Larssona

Tuhle výměnu nechápal víceméně žádný fanoušek už když se stala. Vancouver Olivera Ekmana-Larssona v podstatě nepotřeboval. Když se do rovnice dosadil ještě jeho obří plat, nedávalo to smysl asi nikomu. A taky to tak dopadlo, Ekman-Larsson bude v červenci bez práce.

OEL, jak se mu zkratkovitě říká, byl totiž v pátek vyplacen z posledních čtyř let své smlouvy.

Jednatřicetiletý obránce tedy bude moci 1. července podepsat smlouvu s jakýmkoli týmem jako volný hráč.

Ekman-Larsson podepsal 1. července 2018 osmiletou smlouvu na 66 milionů dolarů s Arizonou Coyotes, přičemž do Canucks byl vyměněn 23. července 2021.

„Rádi bychom Oliverovi poděkovali za čas, který strávil ve Vancouveru,“ uvedl generální manažer Canucks Patrik Allvin. „Hokejový byznys je velmi složitý a pokud si chcete udržet konkurenceschopnost, je třeba dělat těžká rozhodnutí. Vyplacení Olivera nám dává mnohem větší flexibilitu a prostor pod platovým stropem v příštích několika letech. Očekáváme, že se v blízké době také výrazně zvýší platový strop, takže tohle byl správný krok.“

Týmy NHL mají právo vyplatit hráčskou smlouvu, aby získaly nižší zásah do platového stropu po dobu dvojnásobku zbývající délky smlouvy. Ekman-Larssonovi zbývá do konce smlouvy 29 milionů dolarů, takže se do stropu bude počítat osm let, což znamená náklady 19 333 333 dolarů a úsporu 9 666 667 dolarů.

Pokud by si Canucks Ekmana-Larssona ponechali, jen během následujících dvou let by mu vyplatili celkem 18,5 milionu dolarů.

Ekman-Larsson v této sezóně nasbíral 22 bodů (2 góly, 20 asistencí) v 54 zápasech, což byl jeho nejmenší počet bodů od 11 bodů v nováčkovské sezoně. Za dva ročníky v dresu Canucks nasbíral 51 bodů (7 gólů a 44 asistencí) ve 133 zápasech.

Share on Google+