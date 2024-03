Rozpaky z kroků Fitzgeralda? Manažer Devils naznačil, že si tvoří prostor pro letní lov

Letošní uzávěrka přestupů mohla být pro některé fanoušky New Jersey Devils poměrně rozpačitá. Byli Ďáblové prodejci a "zabalili tuto sezonu"? Nejlépe může na tyto otázky odpovědět ten nejpovolanější - generální manažer Tom Fitzgerald. Ten si uvědomuje, že nenaplnil očekávání, ale dle vlastních slov si chystá půdu pro výraznější letní posilování.

Devils v minulé sezoně řádili, možná navzdory očekávání dřív, než se předpokládalo. Dokázali přerušit půst a po čtyřech letech prošli do play-off, v němž dokráčeli do druhého kola. Navázat na úspěšný ročník se ale letos nedaří, týmu patří až jedenácté místo ve Východní konferenci a na postupové pozice ztrácí šest bodů.

Řada příznivců týmu tak očekávala, že se bude před uzávěrkou přestupů posilovat. Zejména pak v brankovišti, kde New Jersey tlačí bota. Vskutku, došlo k mnoha změnám, ale ne takovým směrem, jakým by si fanoušci přáli.

Byť se hovořilo o zájmu o Jacoba Markströma či Linuse Ullmarka, místo nich byl přiveden Jake Allen z Montrealu. Solidní brankář, který doplácel na slabou defenzivu Montrealu. Zároveň to ale není takový gólman, který by okamžitě New Jersey spasil. To samé platí u Kaapa Kahkonena, jenž přišel ze San Jose výměnou za Vítka Vaněčka.

Zkrátka se nejedná o takové posílení brankoviště, v jaké se doufalo. A k tomu přišlo oslabení v podobě odchodu útočníka Tylera Toffoliho a obránce Collina Millera za draftové volby... Balí snad New Jersey tuto sezonu?

Tom Fitzgerald připustil, že svým způsobem ano. Jeho hlavním zájmem je připravit se na léto, kdy bude chtít posilovat nejen skrz trh s volnými hráči, ale pravděpodobně i skrz výměny s ostatními organizacemi. Kvůli tomu potřebuje prostor pod platovým stropem. Proto přišel levný Allen, jenž má smlouvu i na příští sezonu, avšak jen v hodnotě 1,9 milionu dolarů, a proto odešel Vaněček, jenž má smlouvu ještě na příští rok v hodnotě 3,4 milionu. Kahkonen, který Vaněčka nahradil, bude po této sezoně volným hráčem.

Díky těmto krokům má Fitzgerald pro příští sezonu aktuálně volných něco málo přes 21 milionů dolarů, se kterými bude moci operovat. A to není vůbec špatná výchozí pozice pro hledání nové brankářské jedničky. Byť se tedy tato sezona v podstatě obětovala, tak pro budoucnost se může jednat o vychytralý tah.

V to ostatně doufá i sám Fitzgerald. „Doufám, že naši hráči vidí, že si tvoříme příležitost pro lov větších ryb na pozice, které potřebujeme. Abych byl upřímný, bude to velký lov,“ řekl manažer Devils. „V létě se můžeme podívat na trh, co bude k dispozici, a přidat opravdu velkou posilu,“ řekl pro web nj.com.

Fitzgerald zároveň připustil, že skutečně jednal o příchodu brankáře Calgary Jacoba Markströma, jenže požadavky Flames byly příliš velké. Proto jednání ztroskotala a Fitzgerald se rozhodl k dočasnému řešení, načež vše bude řešit až v létě. „Snažil jsem se být na trhu férový, ale potřebujete také druhý tým, který chce uzavírat férové obchody, a ne vás jen vydírat,“ dodal.

Share on Google+