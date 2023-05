Rozpadne se torontská "svatá čtveřice"? Nylander by se hodil Coloradu

Mediální spekulace nadále víří už tak rozbouřené žurnalistické vody v Torontu. Ve funkci končí generální manažer Kyle Dubas a zřejmě tak až jeho nástupce rozhodne o tom, zdali pospolu zůstane tzv. "Core 4".

V hlavním městě provinční oblasti Ontario se novináři předhánějí v úvahách, který ze čtyř hvězdných — a tuze dobře placených — forvardů půjde o dům dál. Ostatně ještě dříve než Dubas skončil, proklamoval, že pokud zůstane, bude zvažovat veškeré možnosti a varianty, které se mu dostanou na stůl. Nepřímo tak naznačil, že na "trade block" se může dostat kdokoliv.

Případná výměna jednoho ze čtveřice Matthews, Tavares, Marner, Nylander bude pro nového manažera a celou organizaci Maple Leafs velkou výzvou.

Kapitán John Tavares má úplnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Stejný dodatek mají ve smlouvě i ostrostřelec Auston Matthews a univerzál Mitch Marner. Ta přitom nabyde v platnost 1. července. Ve stejný den začne taky platit obdobná doložka Švédu Williamu Nylanderovi, který si bude moci určit deset týmů, do kterých je ochoten přestoupit.

Složité operativní podmínky pro tamní představitele, což?

Zvláště, když se dvaatřicetiletý Tavares nechal slyšet, že v žádném případě neuvažuje o přesunu do jiného týmu. Jeho platová zátěž bude přitom ještě dva roky činit 11 milionů dolarů!

Dobře informovaný moderátor Luke Fox ze sportovního kanálu Sportsnet si je zase jistý, že Matthews, kterému končí příští rok kontrakt, bude chtít ten stávající co nejdříve prodloužit. A Fox věří, že Javorové listy udělají maximum, aby se tak skutečně stalo.

Poslední rok smlouvy dobíhá i Nylanderovi. Marner je pak v Torontu smluvně vázán do konce ročníku 2024-25. Oba přitom svorně tvrdí, že chtějí zůstat.

Pierre LeBrun z Athletic si myslí, že jeden zbývající rok Nylanderovy smlouvy by mohl zkomplikovat hledání vhodných obchodních partnerů. Zúčastněné kluby by totiž musely začít jednat o prodloužení smlouvy, než by souhlasily s jeho akvizicí.

Přesto Jeff Marek ze Sportsnetu je přesvědčen, že o sedmadvacetiletého křídelníka by byl značný zájem a jako vhodnou destinaci navrhuje Colorado Avalanche. Tato možnost ostatně zaznívá z vícera zdrojů.

Za nejkomplikovanějšího hráče na přestup považuje LeBrun Marnera, a to sice vzhledem k tomu, že má smlouvu o rok navíc. Pokud bude mít Dubasův nástupce v úmyslu přesunout právě jeho, nebude mít času nazbyt.

Do 1. července zbývá pouhých šest týdnů.

