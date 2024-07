Rozpad týmu? Lehce se na to nedívá, přiznává Brind'Amour

Carolina Hurricanes bude mít v příští sezóně úplně jinou podobu. Přišla o několik klíčových hráčů, většina z nich hrála v týmu skutečně podstatnou roli, ale trenér Rod Brind'Amour hledí jen dopředu.

V Carolině došlo v posledních dvou týdnech k drastickým změnám. Odešli útočníci Jake Guentzel, Teuvo Teravainen a Stefan Noesen a obránci Brady Skjei a Brett Pesce, nadále se navíc nepočítá s Martinem Nečasem.

„Člověk se s kluky sžije, zvlášť když s nimi byl tak dlouho," řekl Brind'Amour. „Bylo to těžké, budu upřímný. Je těžké sledovat, jak kluci odcházejí. Ale chápu to. Je to byznys. Musí dělat to, co je třeba. Ale je to také vzrušující, protože přichází úplně nová skupina kluků a možná, že někteří z mladých kluků proniknou do sestavy a budeme moci sledovat jejich růst. Je to prostě vývoj.“

„Měl jsem spoustu těžkých telefonátů,“ dodal ještě. „Máme dobré hráče a týmy jim prostě zaplatí. Tak to prostě bohužel chodí. Mám ty kluky rád, přeji jim to nejlepší.“

Někteří se ale přeci jen rozhodli setrvat. Hurricanes podepsali tříleté smlouvy se dvěma volnými hráči, útočníky Jordanem Martinookem a Jalenem Chatfieldem. Podepsali také osmiletou smlouvu na 51,69 milionu dolarů s obráncem Jaccobem Slavinem.

Aby Carolina zmírnila ránu po odchodu Skjeie a Pesceho, podepsala jako volné hráče obránce Seana Walkera a Shaynea Gostisbeherea.

„V každém týmu je třeba se postupně učit," řekl Brind'Amour. „Třeba Walker je nadšený, chce hrát přesně naším stylem. Většině hráčů se náš způsob hry líbí a chtějí ho hrát. Hrajeme v tempu a je to zábavný způsob hry. A jsou to kvalitní hokejisté, takže pokud mají chuť, tak se jim povede prosadit se."

Na vše dohlíží Eric Tulsky, nový generální manažer, který byl od roku 2020 asistentem GM a 28. května byl povýšen poté, co Don Waddell odešel do Columbusu.

„Je velmi chytrý. Chce se dostat do tempa, jak věci fungují," komentoval ho Brind'Amour. „Máme opravdu dobrý vztah. Je tady už dlouho. Nebylo mezi námi moc komunikace, protože to nebylo potřeba. Teď mám pocit, že je, a za poslední měsíc jsme spolu strávili víc času než za posledních 10 let."

