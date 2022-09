Rozlučkový ročník? Staal by moc rád zůstal

Stanley Cup na rozlučku? Klidně se to může stát. Carolina bude patřit k favoritům na zisk té nejcennější trofeje a Jordan Staal, její kapitán, by se po konci ročníku mohl loučit. Končí mu totiž kontrakt a je ve hvězdách, jestli dojde k prodloužení stávající smlouvy.

Staalovi bude za pár dní 34 let, vstoupí už do své jedenácté sezony v NHL. To už je pořádná kariéra, stejně jako pořádný kus od doby, kdy do Caroliny v roce 2012 v Pittsburghu přišel. Už by se dalo konstatovat, že by v Carolině mohl kariéru i dohrát, avšak na jaře fanoušky trochu znejistil.

„Tenhle kontrakt tu dohraju. Jedenáct let je dlouhá doba, takže smlouvu dodržím a budu doufat, že na jejím konci budu slavit pořádný triumf,“ řekl tehdy.

Zdá se však, že přes léto si nechal věci projít hlavou a v Carolině by přeci jenom rád zůstal. Tedy, ne že by před pár měsíci řekl, že určitě odejde, avšak jistou pochybnost z jeho slov šlo vycítit.

„Bylo by super tu zůstat. Ať už se domluvíme na nové smlouvě teď, nebo kdykoliv jindy, řekl bych, že můj domov je tady. Tady chci i zůstat,“ řekl jasně.

Zájem by měla i organizace samotná, vždyť trenér Rod Brind’Amour veřejně prohlásil, že je jasným lídrem týmu, se kterým to stojí a padá.

Za rok mu bude už 35 let a bude volným hráčem. Pro spoustu týmů by mohl být zajímavým artiklem, nicméně vše se bude odvíjet od toho, jestli se obě strany, tedy hráč i tým, dokáží potkat někde napůl ve svých požadavcích.

Carolina navíc v posledních letech ukazuje, že přes léto nemá problém tým překopat a klidně se rozloučit i s nadmíru platnými hráči. Stačí si vzpomenout na kompletní obměnu brankoviště či odchody Nina Niederreitera, Tonyho DeAngela či Vincenta Trochecka.

„Nikdy nevíte, co čekat,“ pokrčil rameny Staal. „V létě se pokaždé dějí změny. Doufáte v to, že zůstanete ve stávajícím týmu, ale pořád je to taky obchod. A do toho platový strop.“

