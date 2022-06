Rozloučí se Nečas? Canes údajně naslouchají nabídkám

Ne, ročník snů to opravdu nebyl. Carolina rozhodně mířila výš, stejně jako český útočník Martin Nečas. Horší ročník si vybral v ne zrovna vhodný moment, v létě ho totiž čeká rokování o nové smlouvě. Může se však stát, že další kontrakt nebude řešit s Carolinou, ale s někým jiným.

Nečasovi se podařilo téměř na chlup okopírovat minulý zkrácený ročník v němž vstřelil čtrnáct branek a na sedmadvacet nahrál. Letos nejen, že měl o asistenci méně, ale hlavně o pětadvacet zápasů více.

Jeho bodový průměr na zápas se tak z 0,77 smrskl na 0,51. Ještě větší problém bylo play off, ve kterém sice nasbíral pět asistencí, nicméně za své výkony byl často kritizován a hlasy z NHL říkaly, že jeho vztah s trenérem Brind’Amour nebyly úplně idylické.

„Musíme si s trenérem víc důvěřovat,“ řekl Nečas po sezoně. „Musím mu ukázat, že dokážu hrát v těch nejvypjatějších situacích. V sestavě jsem létal sem a tam. Šanci jsem dostal, ale bylo těžké dostat se do formy.“

V zámoří si však všimli jednoho palčivého problému. Například jeden ze skautů z organizace NHL řekl novináři Jimmymu Murphymu: „Je dost šikovný na to, aby z něj byl špičkový hráč, ale nedává tomu vše. V minulé sezoně jsem ho viděl mockrát a na můj vkus nejel na sto procent. Musí hrát víc do těla a chodit víc do branky.“

Navíc Carolinu netrápí v ofenzivě personální krize. Nečase víceméně nahradil Seth Jarvis, jenž si získal fanoušky povedenými výkony. Ztráta Nečase by teda zas tak nebolela, čehož by dle zámořských novinářů mohli Canes využít, potřebují totiž někoho do obrany.

„Různé týmy Carolině volají a ptají se na Nečase. Nejsem si jistý, jestli se ho chtějí Hurricanes opravdu zbavit, ale řekl bych, že pokud přiletí nabídka, která by do Caroliny dostala mladého obránce, Hurricanes by jí určitě naslouchali,“ řekl například Pierre LeBrun.

