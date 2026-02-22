Rozklad Rangers v přímém přenosu. Ruská hvězda zuří kvůli výprodeji, napodobí Panarina?

21. února 7:30David Zlomek
Vedení New York Rangers odstartovalo radikální řez kádrem, což s sebou nese i nečekané oběti na náladě v kabině. Po výměnách Artěmije Panarina do Los Angeles a Carsona Soucyho k ostrovním rivalům do Islanders se v zámoří čím dál hlasitěji šušká o nespokojenosti velké letní posily.
Ruský obránce Vladislav Gavrikov prý těžce kouše současné směřování manhattanského klubu a mrzí ho zejména odchod jeho velkého kamaráda Panarina.
Generální manažer New Yorku Chris Drury rozeslal fanouškům otevřený dopis, ve kterém avizoval prodej hráčů spojených s dřívějšími úspěchy klubu. Z toho se dalo usuzovat, že třicetiletý Gavrikov by měl tvořit jeden ze základních kamenů nové přestavěné sestavy. Vždyť teprve loni v červenci jako volný hráč podepsal s Jezdci tučný sedmiletý kontrakt na 49 milionů dolarů, který mu navíc na prvních pět let zaručuje absolutní klauzuli o nemožnosti výměny bez jeho souhlasu.
Na ledě si přitom své odpracuje na jedničku. V průměru hraje přes čtyřiadvacet minut na zápas, což je nejvíce z celého týmu, a z toho tráví více než dvě a půl minuty v oslabení. Ve statistikách Rangers je navíc druhý v počtu zblokovaných střel a třetí v odebírání puků soupeři.
Jenže mizerná sezona a bleskový výprodej opor možná ruského beka zaskočily, zvlášť pokud mu vedení v létě slibovalo rychlý návrat na výsluní. Známý zámořský insider Mike Rupp v podcastu Daily Faceoff tuto napjatou situaci rozebral. „Slýchávám, že Gavrikov se ptá, jakým směrem se tenhle tým vlastně ubírá. Tohle není úplně to, k čemu se upsal. Zajímalo by mě, jaká budou rozhodnutí ohledně těhle hráčů do budoucna. Vedení řekne, že takový je tým a tam směřujeme, pošle ten dopis, ale teď tu máte hráče, kteří musí určité věci také přehodnotit,“ pronesl Rupp na adresu elitního zadáka.
Sám Rupp sice přiznává, že neví, nakolik jsou tyto spekulace o nespokojenosti stoprocentně pravdivé, ale faktem zůstává, že jakmile skončí olympijské embargo na přestupy, bude mít manažer Drury přesně dvanáct dní do uzávěrky 6. března, aby s kádrem udělal další změny. Jestli k nim Gavrikov sám přispěje a oficiálně požádá o výměnu do jiného klubu, to se ukáže už v nejbližších dnech.
