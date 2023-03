Rozjetý McDavid cílí na šestý dvougólový zápis v řadě, zajímavý debut za Canes absolvuje Gostisbehere

Kanadsko-americká NHL pokračuje pěti zápasy. Connor McDavid pětkrát v řadě skóroval dvakrát a dalším cílem jsou Stíhačky z Winnipegu. První utkání v novém dresu odehraje Shayne Gostisbehere, Carolina zajíždí do arény jeho bývalého zaměstnavatele Arizony.

Seattle při své druhé sezóně v NHL útočí na premiérovou účast v play-off v historii klubu. Situaci má pevně ve svých rukou, neboť se nachází na páté příčce Západní konference a na deváté Calgary disponuje sedmibodovým náskokem. O třetí vítězství v řadě se jede Kraken pokusit do Columbusu, týmu, který je nejhorším týmem celé soutěže.

Fantastickou formou oplývá nezastavitelný Connor McDavid. V posledních pěti utkáních vstřelil deset gólů, v každém rovnoměrně po dvou. Skvostnou sérii zkusí prodloužit proti Winnipegu, jenž si prochází krizí, v předešlých osmi střetnutích uspěl jedinkrát.

Zajímavé utkání odehraje Shayne Gostisbehere. Arizona vytrejdovala Američana do Caroliny, přičemž Hurikáni míří právě do arény Kojotů a devětadvacetiletý bek by si měl odbýt svůj debut. O favoritovi není třeba dlouze spekulovat, Canes jsou druhým nejlepším týmem ligy, zatímco soupeř se pohybuje na spodních příčkách Západu.

Vegas na úkor Dallasu přišlo o pozici lídra Západní konference, tu si nicméně může vzít zpět do vlastních rukou v domácím utkání s New Jersey, avšak Ďábly není radno podceňovat. Ruffova družina vyhrála pět z posledních šesti utkání, naposledy ovládla přestřelku v Coloradu. Naopak Golden Knights mají dvě prohry v řadě.

Nejméně pozornosti se v pátečním programu věnuje zápasu mezi Anaheimem a Montrealem. Ani jedno z mužstev s velkou pravděpodobností nepronikne do vyřazovací části, ani na přestupovém trhu nejsou příliš aktivní. Role mírného favorita připadá domácím Kačerům, kteří bodovali čtyřikrát v řadě, přičemž třikrát vyhráli, zatímco Canadiens nenavázali na výhru se San Jose a prohráli s Králi z Los Angeles.

