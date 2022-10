V pražské O2 areně celý večer pracoval jako komentátor televizní stanice Nova Sport, po utkání si ale udělal čas, aby v zákulisí pozdravil české hráče. Patrik Eliáš se pár minut bavil taky s trenérem Nashvillu Johnem Hayesem – právě on ho vedl u Devils v poslední sezoně 2015/16. Eliáš na odchodu z haly ale ochotně věnoval čas i rozhovoru pro hokej.cz a nhl.cz.

NHL v Česku, to je výjimečný zážitek. Vnímáte to stejně i vy, když máte v lize odehráno 1402 utkání?

Ano, užil jsem si to. Diváci byli skvělí, vidíte to zapálení pro hru a jejich zájem o hokejisty… V Česku má NHL velkou základnu fanoušků a vypadá to, že lize se v Praze také líbí, když se sem pravidelně vrací. Pokaždé přijde okolo sedmnácti tisíc lidí. A upřímně… Praha je krásné město, takže je to parádní i pro hráče, aby si mohli užít Česko.

Minimálně Tomáš Hertl zářil radostí…

Ze všech stran už několik dní čtu, jak je to pro něj speciální, a že si přál dát gól a vyhrát. První se mu povedlo, druhé třeba v sobotu. Před domácím publikem a celou rodinou… Ale zápasy v Praze jsou velkou událostí pro celou hokejovou Evropu. Přátelská utkání se hrála i ve Švýcarsku a Německu, ve Francii NHL pořádala Media Tour s evropskými hráči.

O významu a důležitosti tohoto říjnového víkendu mluvil podobně i Bill Daly, zástupce komisaře NHL.

Ano, covid překazil plány v minulých letech, a tak je důležité, že se teď NHL k zápasům v Evropě vrací. U hokeje tady vidíte nadšení, zápasy baví spoustu fanoušků a organizace je perfektní. Jasně, speciálně pro týmy ze západního pobřeží USA může být náročné cestovat až sem do střední Evropy, ale je to jen deset dní na začátku sezony a všem hráčům zůstanou parádní zážitky a vzpomínky.

Pražskými zápasy odstartoval nový ročník NHL, koho v něm budete sledovat nejvíce?

Snad se nemýlím, ale doufám, ze Devils budou letos zase o něco lepší. Posílili, přivedli Ondru Paláta, měli by se zase posunout o krok vpřed. Myslím, že teď přišel jejich čas. A obecně čekám, že NHL bude letos mnohem vyrovnanější, nahoru mohou vyskočit nějaké jiné týmy. Už se na ty zápasy moc těším, chybí mi můj oblíbený ranní rituál, když si pouštím sestřihy zápasů (směje se).

Jak tedy hodnotíte úroveň úvodního duelu?

Za mě to bylo velmi dobré. Není úplně ideální, pokud lidé čekají zázraky, v NHL se totiž hraje hodně zarputilý hokej. Většina zápasů končí těsným rozdílem, všichni kluci makají úplně na doraz a je to strašně fyzicky náročné. Přitom jsou ale ohromně talentovaní, šikovní a technicky vybavení. Některé ty akce, co tam předváděli, byly úplně skvělé.

Například?

Ta síla v soubojích jeden na jednoho, jak si umí podržet puk, jak se nebojí s ním hrát, jsou trpěliví… Toho si možná někteří fanoušci nevšimnou, pokud nemají až takové oko pro hokej.

Vy ale přehled a zkušenosti máte. Který hráč se vám v pátek nejvíce líbil?

(přemýšlí) Zaujal mě Dante Fabbro, obránce Nashvillu. Odehrál velmi dobré utkání, skvěle nahrával a zapojoval se do útoku. Navíc připravil krásnou žabičkou třetí gól pro Niederreitera. Gólman Saros pak chytal s naprostým přehledem a sebejistotou. A u Sharks tam byla vidět enormní snaha od Tomáše Hertla, to je jasné. Jinak až ve třetí třetině byl trochu vidět Karlsson. Zapomenout bych ale nechtěl ani na některé kluky, které až tolik neznáme. Poctivě dělali takovou tu špinavou práci – například třetí pětka Nashvillu byla skvělá.

Také San Jose si dokázalo vytvořit tlak, ale Nashville ukázal kvalitu…

Druhou půlku zápasu a hlavně ve třetí třetině bylo vidět, že si podrželi puk a kontrolovali vývoj utkání. Bylo znát, že Nashville má zkušenější tým než San Jose, hráli jen to, co potřebovali. Takže se nikam nehnali, zavírali hru ve středním pásmu a stačilo jim to.

O2 arena přitom fandila spíš Sharks, po gólu lidé vyvolávali Tomáše Hertla… Trochu to připomínalo atmosféru, kterou tady naposledy vytvořil Jaromír Jágr s Kladnem.

Tak to já nevím, já jsem tady nebyl (směje se). Nemůžu porovnat, ale z hráčského pohledu můžu potvrdit, že pro Tomáše to musel být skvělý zážitek. I pro celou jeho rodinu.

Bývá atmosféra v NHL ještě o něco lepší?

Těžko říct, fanoušci se tam sice tolik nezapojují, ale akustika a show okolo zápasu je vždy parádní. Asi je to trochu jiný styl fandění, každopádně co jsem se tady bavil s klukama, tak pro ně ta česká atmosféra byla skvělá. A pokud si to hráči užívají, není co řešit (usměje se).

A když jste viděl ten špičkový hokej, nesvrběly vás trochu ruce? Nechtěl byste si ještě zahrát?

To určitě ne, já už se těším do postele (smích).

Share on Google+