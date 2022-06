Rozhodnuto! Bergeron zůstane v Bostonu

Bylo kolem toho pořádně horko, ale je rozhodnuto. Patrice Bergeron se rozhodl, že na konec v NHL je ještě brzo. Šestatřicetiletý borec zůstane v Bostonu, kde podepíše roční smlouvu. Návrat nejlépe bránícího útočníka znamená mimo jiné i to, že Boston ještě jednou zkusí útok na Stanley Cup.

S informací, že Bergeron odehraje devatenáctou sezonu v NHL, přišel v noci našeho času novinář Joe McDonald, jenž zároveň uvedl i pravděpodobnou délku kontraktu, tedy jeden rok.

Spousta fanoušků okamžitě přiletěla se spekulacemi, že když Bergeron po konci osmileté smlouvy oznamoval, že potřebuje čas na rozmyšlenou, tak v podstatě čekal jen na to, jak vedení týmu vyřeší situaci s koučem Cassidym. Ten byl odejit, a tak mohl Bergeron podepsat. Alespoň to dedukují fanoušci.

Dokud to on sám neřekne, můžeme pouze spekulovat. Nicméně jestli se podpis opravdu potvrdí, bude zajímavé sledovat, jakým směrem se budou Bruins ubírat.

Je totiž těžké si představit, že by Bergeron podepisoval na rok jenom proto, aby si vylepšil statistiky. Půjde jednoznačně o poslední šanci vyhrát Stanley Cup.

Velký kámen musel spadnout ze srdce i generálnímu manažerovi Donu Sweenymu, jelikož pokud by Bergeron neprodloužil, na pozici centra by byla obří díra, která by se jen těžko zaplnila stejnou kvalitou.

I tak ale vedení Medvědů čeká kupa práce. Má rok na to, aby za Bergerona našlo náhradu, vyřešilo situaci s Pastrňákem a obecně se rozhodlo, jestli po příští sezoně dojde na velkou přestavbu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+