Rozhodnuto, Adam Jiříček jde do Kanady. Jeho brácha stále na čekané

Je jasno, Adam Jiříček, kterého v létě draftovali v prvním kole St. Louis Blues, začne tuto sezonu v kanadské juniorce. Naopak David, jeho bratr, kouše další zklamání. A fanoušci se ptají, jestli má v organizaci Columbusu vůbec nějakou budoucnost.

Jiříček nehrál hokej od zranění kolena, které ho vyřadilo ze světového šampionátu juniorů. To by se však mohlo brzy změnit. Jiříček totiž zamíří do týmu Brantford z Ontario Hockey League poté, co strávil celý kemp u Blues, kde rehabilitoval své zranění kolena a připravoval se na život v OHL.

„Pro mě je teď důležité odehrát nějaké zápasy po dlouhém zranění,“ řekl Jiříček minulý týden. „Jsem nadšený, že tam můžu jít, už se nemůžu dočkat. Kluci už hrají, takže se dívám na nějaké zápasy. Chci klukům pomoct a udělat nějaký úspěch.“

Poslední dva roky hrál Jiříček v Česku, takže se diskutovalo o tom, jestli ještě jednu sezonu nestráví v Česku, ale nakonec zvítězil přechod do kanadského juniorského hokeje. „Bude to rychlejší, ofenzivnější,“ myslí si Jiříček.

Co se týče kolena, Jiříček řekl, že se cítí dobře. Bruslil každý den kempu a nedávno začal zvolňovat kontaktní cvičení.

„Cítím se opravdu dobře,“ dodal. „Zranění nedělá žádné problémy. Snažím se zesílit, abych se připravil na sezonu. Pracuji na tom a doufám, že budu připraven.“

Připraven je i brácha David, ten je ale v Columbusu mimo dění.

Blue Jackets provedli pár změn na soupisce. Tým oznámil, že obránce Erika Gudbransona zařadil na listinu zraněných hráčů a zároveň nouzově povolal brankáře Jeta Greavese.

Columbus má jasného interního kandidáta na náhradu za ztracené minuty Gudbransona právě v podobě Davida Jiříčka. Mladý český obránce v této sezoně ale ještě nezasáhl do žádného zápasu Blue Jackets. Hned na začátku sezony byl posazen na tribunu, ale nebyl seslán na farmu. I proto fanoušci z Ohia jen těžko přemýšlejí, co vlastně bude dál.

„Proč je Jiříček stále náhradník? Pokud nebude hrát, pošlete ho do Clevelandu, kde může dostat nějaký čas na ledě. Columbus se opravdu snaží zničit a znepřátelit si špičkového hráče,“ nechápe jeden z nich. A další přidává: „Jiříček bude moc dobrý v jakémkoli týmu, kam bude nakonec vyměněn.“

O tom, že situace nevypadá dobře, vypovídá i příspěvek redaktora Columbusu Jeffa Svobody, který napsal, že na ranním tréninku šel do sestavy místo Gudbransona veterán Jack Johnson.

