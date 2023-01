Rozhodnutí se blíží. A Patrick Kane pociťuje tlak

Minimálně do víkendu si Patrick Kane nezahraje. Bude to už týden od toho, co hrál naposledy. Kvůli zranění přišel o tři utkání a je nejisté, jestli se do sobotního utkání stihne dát dohromady. Alespoň má ale možnost přemýšlet o své budoucnosti. Rozhodnutí se totiž blíží.

Blackhawks svou hvězdu umístili zpětně na listinu zraněných od 3. ledna, zranění se tedy táhne. Klub pochopitelně neprozradil, o co jde, fanoušci si tak musí vystačit s označením zranění v dolní části těla.

Kane tedy ani netrénuje, což mu dává dost prostoru na to, aby přemýšlel, co dál. Bylo to právě jeho jméno, které se před sezonou v souvislosti s výměnou skloňovalo nejvíce. V průběhu ročníku se zmiňovaly týmy jako Rangers či Stars, nicméně kromě toho vyšly na povrch i citace zúčastněných, kteří si výměnou jistí nebyli.

Neznamená to však, že by se nic nedělo. „Se svým agentem mluvím v podstatě každý týden, s generálním manažerem se máme potkat velmi brzy,“ potvrdil Kane.

Důvod je jasný. „Potřebujeme si vyjasnit, jak na tom jsme. Budeme mluvit o tom, jak hraji já i tým, o tom, kde bych mohl pomoct, ale pochopitelně i o tom, co bude. Neřekl bych, že jsme blízko něčeho, ale asi je všem jasné, že to je za rohem,“ narážel na odchod z Chicaga.

Uzávěrka přestupů je v této sezoně stanovena na 3. březen. Času je tedy pořád poměrně dost, nicméně s ohledem na Kaneův plat a trable ostatních týmů s platovým stropem je zřejmé, že půjde o složitou výměnu. Ta se jen těžko bude šít horkou jehlou půl hodiny před uzávěrkou.

V lize byste moc zkušenějších hráčů nenašli. Ani hráče, kteří si prošli více těžkými zápasy než Kane. I přes to na něj očividně padá tíha okamžiku. Jeho statistiky jsou na jeho poměry podprůměrné. Kupříkladu průměr gólů na zápas má momentálně nejhorší v kariéře (0,19).

„Nebudu lhát, je to jiná sezona. Když jdete do posledního roku své smlouvy a motá se kolem vás tolik proměnných, není to lehké,“ přiznal v nedávném rozhovoru. „Máte to v hlavě. O to víc, když už je leden a blíží se to mílovými kroky. Uvidíme, jak to dopadne.“

