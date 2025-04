Rozhodne Nečasův trejd závod o Art Ross Trophy? MacKinnon bez Rantanena nestíhá

Přesnou tečí 11 sekund před koncem třetí třetiny zařídil pro Colorado proti chicagským Blackhawks bod. V dresu Avs stihl Martin Nečas od svého lednového příchodu i další parádní momenty, opakovaně v kabině vyfasoval obří kšiltovku pro nejlepšího hráče večera. Získal si na nové adrese nejednoho fanouška. Jednu věc, a to od něj bylo možná až bláhové očekávat, ovšem nesvedl. Zalepit díru po Mikko Rantanenovi. A na statistikách Nathana MacKinnona se to odráží tak, že může přijít o trofej pro vítěze tabulky produktivity.

24. ledna, tedy v den coloradského trejdu s carolinskými Hurikány, měl MacKinnon na kontě 19 gólů a 56 asistencí.

S Rantanenem uháněl ve náramném tempu 1,53 bodu na zápas, souhra s finským kanonýrem mu přinášela především spoustu pasů. Jen přímo jemu nahrál na 19 branek!

Je nicméně fér podotknout, že již v době výměny měl Nikita Kučerov vyšší bodový průměr (1,62) za vedoucím MacKinnonem a druhým Leonem Draisaitlem zaostával jen kvůli absencím a tedy menšímu počtu odehraných zápasů.

Rantanenův odchod každopádně kanadské superstar v cestě za premiérovou Art Ross Trophy nepomohl. Naopak, vytloukl mu z ruky trumf.

Výsledek?

Zatímco se svým oblíbeným a dlouholetým parťákem sbíral MacKinnon 1,142 asistence za zápas, po jeho trejdu je po 27 duelech na 25 nahrávkách a tedy na čísle 0,925. Pokles o 19 procent!

Vysvětlení je prosté. Chybí mu ryzí šutér po boku. Roky budovaná souhra je fuč. Při přesilovce už nemá komu zleva nabíjet.

Střelecké kvality Nečase, Artturiho Lehkonena či Jonathana Druina jsou navíc zkrátka slabší. Třeba českému šikulovi od jeho přestupu nahrál "MacK" jen na čtyři trefy. Kouč Jared Bednar už oba rozhodil do různých formací, Nečas se zhruba od půlky března sehrává s Brockem Nelsonem.

MacKinnonův bodový průměr za těch 27 partií v porantanenovské éře je 1,33. Co by za něj mnozí dali, jenže oproti Draisaitlovi a hlavně Kučerovovi (1,52 za stejné období) je to málo.

A tak momentálně drží trumfy ruský machr.

Má při shodném účtu (111 bodů) zápas k dobru.

K ruce kromě osvědčeného kumpána Braydena Pointa či třeba hvězdného Švéda Victora Hedmana také loni příchozího snajpra Jakea Guentzela. Tedy znamenitou palebnou sílu.

Závěry základních částí jsou jeho už tradiční silná disciplína.

Ví, jaké to je Art Ross Trophy získat, co to vyžaduje. Slavil už dvakrát.

Navíc je v daleko lepší formě, o čemž svědčí i ocenění pro první hvězdu minulého týdne.

Více k té současné fazoně? Kučerov nastřádal za posledních pět duelů 14 bodů (!) za čtyři trefy a deset pasů. Co MacKinnon? Za totožnou porci partií zvládl bodů „jen“ šest (2+4). Mimochodem, lépe je na tom i Rantanen u Hvězd z Dallasu se sedmi.

Rozdílná je také výkonnost obou mančaftů.

Tampští Bolts slavili čtyřikrát za sebou, to Laviny až proti jednomu z ligových otloukánků po dvou prohrách dokázaly zvítězit, a to ještě potřebovaly samostatné nájezdy.

Trefil se v nich, efektně, i MacKinnon. V závodu o Art Ross Trophy mu to ovšem prospěje maximálně jako psychická vzpruha, povzbuzení. Potřebné! Čeká ho náročný finiš, ve kterém jednoduše nebude favoritem.

A byť je ohromně týmovým plejerem, těžko věřit tomu, že by mu porážka od Kučerova byla lhostejná. Vždy dlouho, předlouho vedl...

