Rozhodla třetí třetina! Z prvního vítězství se radují Golden Knights

Finále nejlepší hokejové ligy na světě začalo pořádnou bitvou, která přinesla jméno vítěze až v posledních dvaceti minutách. Závěr zápasu zvládli lépe hokejisté Golden Knights, kteří slaví vítězství 5:2.

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - FLORIDA PANTHERS

5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

STAV SÉRIE: 1:0

Vegas vstoupilo do finále úspěšně

Lepší vstup do finálové série měla Florida, která se zásluhou Erica Staala dostala v desáté minutě do vedení. Golden Knights ale poměrně brzy našli cestu k vyrovnání a do šaten se šlo na nerozhodného výsledku. Stejné to bylo i po druhé části, pouze s tím rozdílem, že v závěru srovnali náskok soupeře Panthers.

O osudu celého klání rozhodla poslední dvacetiminutovka, která vyšla jednoznačně lépe domácím hráčům. Vegas se v ní trefilo třikrát (včetně gólu do prázdné klece) a došlo si pro první vítězství v této vyrovnané bitvě.

Branky a nahrávky

18. Marchessault (Stephenson, Theodore), 31. Theodore (McNabb, Howden), 47. Whitecloud (Barbašev, Eichel), 54. Stone, 59. R. Smith (Eichel) – 10. E. Staal (Lundell), 40. Duclair.

Statistika

Střely na bránu: 34 – 35 | Přesilová hra: 2/7 – 0/3 | Trestné minuty: 18 – 46



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 59:46



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 10, čas na ledě 11:30



Tři hvězdy utkání

1. Zach Whitecloud (VGK) - 1+0

2. Mark Stone (VGK) - 1+0

3. Adin Hill (VGK) - 33 zákroků

