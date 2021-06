Rozchod s Nashvillem? Z Rinneho se stal u Predátorů náhradník, teď řeší co dál

Žezlo je předáno, Pekku Rinneho vystřídal v brankovišti nashvillských Predátorů o dvanáct let mladší krajan Juuse Saros. Finská legenda má za sebou sezonu, v níž většinu času strávila na střídačce, a tak se vyloženě nabízí otázka, zda raději neodejde do jiného klubu. 28. července se Rinne může stát volným hráčem. Získá právo poprvé během své veleúspěšné zámořské kariéry změnit působiště. Po patnácti sezonách, kdy byl věrný dresu se šavlozubým tygrem.

21krát poslali Preds v sezoně 2020/2021 Rinneho do klece od první minuty.

To stále ještě.není úplně zanedbatelná porce zápasů, dá se ovšem očekávat, že do budoucna by vytížení rodáka z Kempele vedle Sarose už neporostlo. Ba naopak.

Rinne je realista a dobře to ví. Chápe, že Saros je výkonnostně jinde, že už dozrál v týmovou jedničku. Jen pro ilustraci, v základní části kryl 92,7 % střel soupeřů a v play-off držel Nashville ve hře o postup do druhého kola.

Jestli mu v hlasování o Vezina Trophy přistál nějaký hlas, je to jedině spravedlivé ocenění jeho výtečné práce mezi třemi tyčemi.

Rinne měl úspěšnost zákroků o celé dvě desetiny procenta nižší. Teď rozmýšlí co dál. V plánu má dialog s generálním manažerem Davidem Poilem. Jistě se pobaví o tom, zda by pro klubovou legendu nebylo k mání místo druhého gólmana.

"Abych byl upřímný, nechci v tuhle chvíli zavírat žádné dveře. Vždy jsem říkal, že Nashville je můj tým a že jsem hrdý na to, že jsem celou kariéru strávil na jedné adrese. Na druhou stranu ale nezavrhuji jiné možnosti, jsem jim otevřený," říká pro NHL.com.

Pokud by Predators o Rinneho už nestáli, očekávejte, že se vítěz Vezinovy trofeje za rok 2018 zkusí v NHL upíchnout jinde. Rád by totiž dál chytal na nejvyšší úrovni, návrat domů do země tisíce jezer sice nevylučuje, ale rozhodně nejde o prioritu.

Do budoucnosti blonďatého čahouna promluví i rodina. Rinne si chce se svou paní popovídat o tom, jak ona vnímá jejich životní situaci. Třeba dojdou k závěru, že je na čase otočit list a hokej nechat u ledu. "Ještě nejsem připravený se rozhodnout," podotýká Rinne.

Chce mít dostatek času na to udělat zralý a promyšlený verdikt. Názory manželky i Poilea mu v tom pomohou.

Dojde nakonec k tomu, že bude Rinne na hráčském trhu hledat nový flek? V případě, že ano, možná se najde někdo, kdo by ho vzal jako "startéra" a mentora pro mladší kolegy. Rozhodně by pak o něj byl zájem jako o kvalitní a zkušenou dvojku.

Umíte si Rinneho představit v jiném trikotu? Ke stejnému kroku na sklonku své hokejové pouti sáhli i jiní maskovaní machři. Naposledy Henrik Lundqvist, před ním třeba Martin Brodeur. Ani jednomu ale tento tah štěstí nepřinesl.

