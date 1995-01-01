Rozchod na spadnutí? Columbus finalizuje výměnu kanonýra

26. července 9:00David Zlomek
Dny Kirilla Marčenka v Columbusu jsou podle všeho sečteny. Pětadvacetiletý ruský útočník, který byl v uplynulé sezoně jednou z hlavních hybných sil ofenzivy Blue Jackets, je podle zámořských zdrojů webu RG.org velmi blízko výměně. Vedení klubu v současnosti finišuje jednání a sám hráč i jeho agentura už byli o probíhajících rozhovorech oficiálně informováni.
Přestože generální manažer Don Waddell ještě začátkem měsíce tvrdil, že Marčenko odstartuje novou sezonu v dresu Columbusu, v zákulisí byl od začátku ochoten naslouchat nabídkám. Podle zdroje blízkého hráči se vyjednávání dostala do finální fáze a ruský útočník se v tuto chvíli nachází prakticky na pomezí dvou organizací.
Marčenko má za sebou druhý nejlepší ročník kariéry. V sezoně 2025/26 odehrál 76 zápasů, ve kterých nasbíral 67 bodů za 27 gólů a 40 asistencí, přičemž už potřetí v řadě ovládl klubovou tabulku střelců. Vstupuje však do posledního roku tříleté smlouvy s průměrným ročním platem 3,85 milionu dolarů.
Po nadcházejícím ročníku se stane chráněným volným hráčem s právem na arbitráž, což pro Blue Jackets představuje budoucí finanční závazek, který zjevně nechtějí řešit.
Mezi nejvážnější zájemce o jeho služby dlouhodobě patří Montreal Canadiens. Slavný kanadský klub stále intenzivně shání křídlo s čichem na góly do prvních dvou formací a Marčenko je pro ně jedním z nejatraktivnějších jmen na trhu.
Případná dohoda však bude s největší pravděpodobností záviset na tom, zda se nový zájemce dokáže s hráči dohodnout na podmínkách dlouhodobého prodloužení kontraktu.