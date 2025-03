Rozbitá kabina, tichá válka s Petterssonem a nečekaný konec! Miller poprvé proti Vancouveru

Ještě před pár měsíci by se to zdálo jako naprostá fikce. J.T. Miller, jeden z nejvýraznějších hráčů Vancouveru, byl tváří týmu a miláčkem fanoušků. O jeho odchodu nepadlo jediné slovo, přesto se v lednu ocitl v dresu New York Rangers. Když teď poprvé po výměně nastoupí proti svým bývalým spoluhráčům, bude to pro všechny dost zvláštní pohled.

Miller na začátku sezony potvrzoval svou hodnotu pro Canucks. V říjnovém zápase proti Calgary nejenže vyrovnal skóre v závěru třetí třetiny, ale předtím také tvrdým, avšak čistým hitem vyřadil Kevina Rooneyho ze hry a následně se pustil do bitky s Anthonym Manthou.

K takové situaci už ale ve Vancouveru nedojde. „Opustit Canucks? To mě před sezonou ani nenapadlo,“ přiznává dnes. „Ale nakonec se toho stalo tolik… Bylo to dlouhé období a někdy se musíte zastavit a zamyslet se nad tím, co pro vás hokej vlastně znamená.“ Přesto trvá na tom, že se svým bývalým týmem nemá žádný problém. „Miluju Vancouver, byl to pro mě domov. Ale hokej je byznys a věci se někdy vyvinou jinak, než si přejete.“

Pod povrchem se ale dělo mnohem víc. Miller si v listopadu vzal desetizápasovou pauzu kvůli osobním problémům. A v lednu prezident klubu Jim Rutherford otevřeně přiznal, že vztah mezi Millerem a hvězdným Eliasem Petterssonem nefungoval. „Nemohli jsme si dovolit pokračovat se oběma v sestavě,“ uvedl Rutherford.

Miller však konflikt bagatelizuje: „Celé je to nafouknuté. Mluvili jsme o tom s Jimem a chápu, že měl důvod to říct. Ale lidi si z toho udělali větší věc, než jaká to ve skutečnosti byla.“

Přestože byl přestup náhlý, Miller se v New Yorku rychle aklimatizoval. „Cítím se tu skvěle. V organizaci už jsem působil, vím, jak to tu chodí,“ říká. „Jsem vděčný Chrisu Drurymu a Jamesi Dolanovi, že mi dali znovu šanci.“

New York Rangers si Millera vybrali už v roce 2011 v prvním kole draftu. Strávil tam sedm let, než byl v roce 2018 vyměněn do Tampy Bay. Jen o rok později ho získal Vancouver, kde se stal klíčovým hráčem. Ve 404 zápasech za Canucks nasbíral 437 bodů a loni pomohl týmu k nejlepšímu výsledku od roku 2011.

Teď má ve 20 zápasech za Rangers na kontě už 18 bodů. „Hodně jsem se od té doby změnil. Před lety jsem byl mladší, hledal jsem se. Teď vím, kdo jsem jako hráč i jako člověk.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+