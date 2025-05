Rozbitá demoliční koule, raněný býk. Velká ztráta, mrzí Olejáře Hymanovy trable

Že ho znáte hlavně jako schopného střelce, co umí hrát vedle superhvězd? Zach Hyman ovšem toho zvládá na ledě mnohem víc. Přemýšlivý borec, co napsal dětské knížky, se na ledě, zejména v play-off, mění v zuřivou bestii. “Připomíná mezi mantinely býka,” říká o něm edmontonský spoluhráč Evander Kane. Ostatně právě Hyman rozdal v letošních vyřazovacích bojích nejvíce hitů (už 111!). Jenže teď předčasně odjel do kabiny čtvrtý mač pro něj skončil srážkou s Masonem Marchmentem.

Rameno na rameno.

Agilní forvard dallaských Hvězd vyřadil Hymana zákrokem, o kterém se těžko bude mluvit jako o brutální zákeřnosti. Jednu z opor Olejářů netrefil do hlavy, chtěl mu jít do těla. Zlomek sekundy ovšem rozhodl o tom, že prudký náraz ovšem místo toho naplno schytal zmíněný kloub.

„Je to pro nás velká ztráta,” říká o Hymanově zranění Ryan Nugent-Hopkins, momentálně hráč s největší formou v celé NHL. Devět bodů za čtyři mače? Ta fazona je vskutku historická, jen Wayne Gretzky dokázal v edmontonských barvách do finále Západní konference kdysi vstoupil lépe.

RNH si každopádně dobře uvědomuje, že jednotlivec celý klub nevyřadí.

Je nesobecký, vždy měl mimořádný respekt ke spoluhráčům a uměl docenit to, jak plní nejrůznější úkoly. A Hyman kromě produktivity zaujme tvrdostí i vůdčími kvalitami. „,Na ledě i mimo něj je velkým přínosem pro mančaft. Jeho důraz je pro náš hokej důležitý,” smeká před Hymanem.

„V kabině je lídrem. Ať už máme za sebou jakoukoliv třetinu, on nikdy nelétá v oblacích, nebo naopak nikdy nepropadá beznaději. Zach je pracant, dříč, který dělá na ledě spoust maličkostí správně.Může to znít jako klišé, ale všichni ho zbožňujeme, je to úžasný člověk,” povídá Stuart Skinner, edmontonská brankářská jednička.

Nejen on má o Hymana obavu. I Nugent-Hopkins podotkl, že budou zkušeného borce ještě v play-off potřebovat, že by jim moc pomohl.

Jenže zasáhne ještě do bitev o „stary křapáč”? „Jako vždy si počkám, co mi řekne lékař, až Zacha vyšetří. Zítra budeme moudřejší, dám vám pak ohledně jeho stavu vedět,” slyli novináři od hlavního kouče Krise Konblaucha. Ten nechtěl dělat ukvapené závěry… to rozhodně není jeho styl.

Edmonton každopádně zvládl čtvrté finále Západní konference i bez Hymana, trenér, RNH i Skinner ocenil, jak se jeho role, včetně funkce demoliční koule, chopili ostatní.

Hyman je s 11 body pátým nejproduktivnějším Olejářem. K tomu si připočtěte více než stovku hitů. Zkušenosti, vyrovnanou a vstřícnou povahu. Jednoduše neocenitelná persona, další důkaz toho, že kanadský celek dávno nestojí a nepadá jen na dvou plejerech s čísly 97 a 29.

Mimochodem, za hru do těla si vskutku zaslouží absolutorium. Že už je to ohraná písnička? Jen pro kontext, má o dobrou tiřcítku hitů víc než druhý v pořadí (bourák floridských Panterů Sam Bennett) a měl/má našlpánuto k překonání absolutního rekordu za jediný ročník play-off.

Ten od roku 2020 drží díky 126 střetům Blake Coleman. Maximum vytvořil v barvách tampských Bolts a svou zarputilostí a sebeobětováním pomohl k zisku stříbrného poháru.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+