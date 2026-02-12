NHL.cz na Facebooku

Rozběhla se česká skupina: Švýcaři s čistým kontem

12. února 14:47

Marek Hedbávný

V Miláně se v poledne rozběhla česká skupina A – Švýcaři si v jejím úvodu podle očekávání poradili s Francií, které nedovolili ani jednu vstřelenou branku. O švýcarské trefy se postarali Damien Riat, Janis Moser a Timo Meier (2x).

Leonardo Genoni = turnajový brankář.

Na historicky třetí olympijskou medaili pomýšlející Švýcarsko podobně jako při předešlých úspěších na mistrovstvích světa vsází na – dnes už osmatřicetiletého – matadora Genoniho.

Do svých třetích ZOH vstoupil stylově – vychytanou nulou. Měl přitom docela dost práce, francouzský outsider pálil dohromady sedmadvacetkrát. Střeleckou aktivitou odvrátil debakl, který mu ze začátku hrozil, protože Švýcaři už po 186 vteřinách vedli 2:0. Ve zbývajících 57 minutách stihli svůj účet "pouze" zdvojnásobit.

ŠVÝCARSKO – FRANCIE 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala).
Rozhodčí: Schrader (Německo), Pochmara – Davis, Murray (všichni USA).
Vyloučení: 4:5.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 43:27.
Diváci: 10 627.
Švýcarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti – Fiala, Hischier, Thürkauf – Andrighetto, Malgin, Niederreiter – Kurashev, Suter, Meier – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid. Trenér: Fischer.
Francie: Keller – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon, Guebey, Dair, Thiry – Treille, Addamo, Douay – Texier, Da Costa, Bertrand – Perret, Bellemare, Fabre – Bozon, Boudon, Rech. Trenér: Y. Treille.

Tabulka skupiny A

 TÝMZVVPPPPSKÓREBODY
1.
Švýcarsko
 1 1 0 0 0 4:0

3
2. Česko 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Kanada 0 0 0 0 0 0:0

0
4. Francie 1 0 0 0 1 0:4 0

Další program ZOH 2026

Čtvrtek 12. února:
16:40 Česko – Kanada (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Lotyšsko – USA (sk. C, Santa Giulia)
21:10 Německo – Dánsko (sk. C, Milano Rho)

Pátek 13. února:
12:10 Finsko – Švédsko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Itálie – Slovensko (sk. B, Milano Rho)
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)

Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)

Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)

Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)

Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)

Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)

Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)

Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)

