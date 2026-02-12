Rozběhla se česká skupina: Švýcaři s čistým kontem

12. února 14:47Marek Hedbávný
V Miláně se v poledne rozběhla česká skupina A – Švýcaři si v jejím úvodu podle očekávání poradili s Francií, které nedovolili ani jednu vstřelenou branku. O švýcarské trefy se postarali Damien Riat, Janis Moser a Timo Meier (2x).
Leonardo Genoni = turnajový brankář.
Na historicky třetí olympijskou medaili pomýšlející Švýcarsko podobně jako při předešlých úspěších na mistrovstvích světa vsází na – dnes už osmatřicetiletého – matadora Genoniho.
Do svých třetích ZOH vstoupil stylově – vychytanou nulou. Měl přitom docela dost práce, francouzský outsider pálil dohromady sedmadvacetkrát. Střeleckou aktivitou odvrátil debakl, který mu ze začátku hrozil, protože Švýcaři už po 186 vteřinách vedli 2:0. Ve zbývajících 57 minutách stihli svůj účet "pouze" zdvojnásobit.
ŠVÝCARSKO – FRANCIE 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Riat (Kurashev, Andrighetto), 4. Moser (Fora), 51. Meier (Josi, Kukan), 57. Meier (Moser, Fiala).
Rozhodčí: Schrader (Německo), Pochmara – Davis, Murray (všichni USA).
Vyloučení: 4:5.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 43:27.
Diváci: 10 627.
Švýcarsko: Genoni – Josi, Glauser, Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti – Fiala, Hischier, Thürkauf – Andrighetto, Malgin, Niederreiter – Kurashev, Suter, Meier – Riat, Jäger, Bertschy – S. Schmid. Trenér: Fischer.
Francie: Keller – Boscq, Gallet, Chakiachvili, Cantagallo, Crinon, Guebey, Dair, Thiry – Treille, Addamo, Douay – Texier, Da Costa, Bertrand – Perret, Bellemare, Fabre – Bozon, Boudon, Rech. Trenér: Y. Treille.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|
3
|2.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|
0
|4.
|Francie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
Čtvrtek 12. února:
16:40 Česko – Kanada (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Lotyšsko – USA (sk. C, Santa Giulia)
21:10 Německo – Dánsko (sk. C, Milano Rho)
Pátek 13. února:
12:10 Finsko – Švédsko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Itálie – Slovensko (sk. B, Milano Rho)
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.