Roy zuří po skandálním verdiktu rozhodčích: Tohle je facka hokeji!

New York Islanders zažili v pondělí večer noční můru, která může mít vážné dopady na jejich sezonu. Mysleli si, že dali rozhodující gól devět vteřin před koncem, ale rozhodčí viděli situaci jinak – kvůli údajnému nedovolenému bránění gólmana zásah neuznali. Tím vzali Islanders možnost získat klíčové body v boji o play-off a tým ztratil nervy.

Mysleli si, že mají vítězství v kapse. Kyle Palmieri devět sekund před koncem poslal puk do sítě a aréna explodovala nadšením. Jenže rozhodčí měli jiný názor. Gól okamžitě zrušili kvůli kontaktu s brankářem Columbusu Elvisem Merzlikinsem. Islanders se mohli hádat, jak chtěli – verdikt se neměnil. Místo výhry přišla prohra 3:4 po nájezdech a v šatně zuřil každý.

„Bylo to ku*evsky trapné,“ rozohnil se Palmieri. „S tím rozhodnutím absolutně nesouhlasím.“

Ani kouč Patrick Roy nešetřil kritikou: „Palmieri byl mimo brankoviště a puk tečoval do sítě. Myslím, že jejich brankář ho odstrkoval zároveň s tím. Takže jak to vidím já? Tohle byl regulérní gól.“

Roy se ale nezastavil jen u situace na ledě. Zamířil ještě výš – přímo na vedení NHL a na oddíl, který má na starosti přezkoumávání sporných momentů. „Pokud se Toronto bojí přehodnocovat špatná rozhodnutí rozhodčích, tak Toronto nepotřebujeme,“ pronesl ostře.

A frustrace hráčů? Ta byla obrovská. Palmieri byl vzteky bez sebe: „Rozhodčí mi řekl, že tam byl kontakt v brankovišti. Tak to jo, asi brankář potřebuje pět minut, aby se znovu připravil na další střelu. Vypadalo to, že rozhodčí se nemohl dočkat, až to odvolá.“

Pro Islanders je tahle prohra extrémně bolestivá. Bojují o play-off, každý bod je zlatý, a teď kvůli spornému výroku přicházejí o šanci dostat se na úroveň Montrealu, který drží poslední divokou kartu ve Východní konferenci.

Islanders navíc měli zápas pod kontrolou. Vedli 2:0, dominovali ve hře pět na pět, ale jejich mizerná přesilovka pustila Columbus zpátky do hry. Modrokabátníci nejprve snížili, pak dokonce srovnali gólem v oslabení. Islanders se sice vzchopili a opět šli do vedení, ale třetí třetina? Ta byla katastrofa.

„Přestali jsme hrát v útočném pásmu,“ zlobil se Roy. „Přestali jsme hrát jednoduše, přestali jsme rychle posouvat puk. A tak jsme prohráli hodně soubojů.“

Výsledek? Islanders si znovu nechali proklouznout zápas mezi prsty. Potřetí za sebou pustili utkání, ve kterém vedli ve třetí třetině, až do prodloužení. A to už je vážný problém. Pokud se jim nakonec nepodaří dostat do play-off, budou přesně vědět, který moment sezony je připravil o šanci bojovat o Stanley Cup.

„Už nevím, co říct,“ pokrčil rameny Roy. „Myslel jsem si, že když jste mimo brankoviště, je to v pořádku. Ale asi ne.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+