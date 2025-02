Roy smekl před Škarkem: Byl jediným důvodem, proč jsme zůstávali ve hře o body

Na tu šanci čekal Jakub Škarek šest let. Od chvíle, kdy se ma podzim 2019 s pověstí jednoho z nejslibnějších českých gólmanů vydal za velkou louži. A nejspíš si premiéru v NHL maloval jinak než jako prohraný zápas s pěti obdrženými góly, prvním už v úvodní minutě. Newyorští Islanders navíc přišli po sedmi duelech o svou neporazitelnost. Že by to ale byla chyba debutující jihlavského rodáka?

Když se člověk zběžně podívá na čísla, chápe titulky, co vyšly v jiných českých médií.

O nepovedeném večeru, o prvním startu v NHL, co nevyšel.

Pět gólů z 32 střel? Prohra 3:6? Inkasovaná branka už po 39 sekundách? Přerušená série sedmi triumfů? Na první dobrou, těžko hledat pozitiva.

Jenže pak si pustíte sestřih a poslechnete kouče Ostrovanů Patricka Roye. Někdejšího výtečného brankáře, jednoho z nejlepších, co kdy obul brusle. Experta na slovo vzatého. A úhel pohledu se razantně promění.

Congrats on your first NHL start, Skarek! ???? pic.twitter.com/dwOkkTQmsy — New York Islanders (@NYIslanders) February 2, 2025

"Jakub byl jediný důvod, proč jsme zůstávali ve hře o bodový zisk. V první třetině byl dobrý, zatímco my jako mančaft úplně ne. Bylo tam od nás příliš ztrát, to si proti takovému soupeři nemůžeme dovolit," hodnotil Roy.

New York to měl proti úřadujícím šampionům složité, nenastoupil v plné síle. A Škarka čekal ostrý start, prakticky neřešitelná situace - Sam Reinhart nachystal tutovku pro dalšího skvělého střelce Cartera Verheaghea.

Gól! Škarek se natahoval marně. A v podobně beznadějné roli byl také u většiny ze zbylých tref floridských Panterů. Máloco mu lze vyčíst.

Naopak jde vyzdvihnout třeba jeho parádní zákrok lapačkou proti jednomu z nejplatnějších hokejistů planety - Mattu Tkachukovi.

Jaký pro něj byl první zápas v NHL jeho pohledem?

"O tom, že si v téhle lize zahraju, jsem snil od chvíle, co jsem začal hrát hokej. Můj mentální kouč mě naučil dechová cvičení, díky kterým jsem se snažil na duel nastavit. Cítil jsem se dobře, soustředil se na základy. S postupem času jsem si zvykal na rychlost i specifika hry."

O mači mluvil jako o cenné zkušenosti. "Na tuhle noc nikdy nezapomenu."

Aby ne, vyhlížel ji roky.. Nikdy to nevzdal. Jiní by dávno prchli...

