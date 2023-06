Roste Washingtonu top obránce? Iorio na farmě září

Farmářský tým Washingtonu Capitals bojuje v AHL o Calder Cup a jedním z tahounů amerického celku je teprve dvacetiletý obránce Vincent Iorio. Pro mladého Kanaďana jde o první rok mezi seniory a už nyní se ukazuje ve velmi dobrém světle.

Vincent Iorio, tohle jméno si rozhodně zapamatujte. Mladý obránce předvádí v letošním ročníku velmi solidní výkony a dělá radost fanouškům Capitals. Teprve dvacetiletý hráč se do organizace Washingtonu dostal díky draftu 2021, kdy si jej Caps ukořistili z 55. pozice. Sezónu po výběru nováčků strávil v juniorce, letos už boduje na farmě Hershey.

„Myslím, že už jen to, že přecházíte z juniorského do profesionálního týmu, je obrovský rozdíl,“ začal Iorio o rozdílech mezi juniorkou a profesionálním hokejem. „Ve WHL jste starší kluk, který hraje, dá se říct, proti mladším dětem. A pak další rok hrajete s kluky, kteří mají děti, a to je velký rozdíl. Je to velký skok, teď už to není jen zábava, ale je to především práce,“

Rodák z města Coquitlam je hodně na očích i díky týmovému úspěchu, však Hershey Bears jsou pouhé jedno vítězství od zisku Calder Cupu pro nejlepší farmářský tým.

„Je to velká zábava. Bylo hodně vzestupů a pádů, ale máme opravdu dobrý tým. Já i ostatní nováčci jsme opravdu vděční za to, že máme tak skvělou skupinu lídrů a že nám starší kluci tak trochu usnadnili vstup do ligy a pomohli nám,“ zhodnotil svou první sezonu v profesionálním hokeji.

Dvacetiletý Kanaďan posbíral během letošního ročníku 22 bodů v 63 zápasech základní části, další čtyři body přidal ve 13 utkáních play off. Washington ho dokonce na tři utkání vytáhl do hlavního týmu. Premiéru si odbyl proti San Jose, ve své prvním utkání dokonce získal svůj první kanadský bod v nejslavnější lize světa.

Stihl toho za uplynulý ročník hodně, což mu mohlo pomoci v růstu. Dostával mnoho příležitostí i na oslaveních, kde zlepšoval své obranné dovednosti.

„Je to sice klišé, ale s přibývajícím počtem zápasů roste i vaše sebevědomí. Člověk se trochu víc přizpůsobí hře, tempu a hráčům v lize. Myslím, že jsem se zlepšil v defenzivě a udržování správné pozice během zápasů. Hodně to přičítám starším klukům v obrně, kteří mi opravdu pomohli, dávají mi rady při tréninku a já je hodně sleduji,“ nechal se slyšet Iorio.

Jeho progres je dobrou zprávou pro samotné Capitals, pro které to může být levná alternativa do některého z obranných párů. Aktuálně má Washington pod smlouvou pět obránců, tím nejlépe placeným je John Carlson. O novém kontraktu bude vést diskuze Martin Fehérváry, kterému vypršela nováčkovská smlouva.

Iorio se však stále dívá především na současnost. „Mít takové sebevědomí je skvělá věc. Každému se během nováčkovské sezony nepoštěstí hrát tak dlouho a hrát o pohár. Je hodně těžké to všechno vstřebat. Myslím si, že jako nováčci kolikrát nedokážeme docenit, jak vzácná příležitost se nám naskytla.“

